Кметът на Русе подкрепя инициативите за устойчиво управление на горските ресурси

Над 120 специалисти в областта на лесовъдството пристигнаха в Русе, за да участват в 21-вия конгрес на Съюза на европейските лесовъди. Международният форум, в който се включват представители на 12 държави, започна днес в зала „Сименс“ в Русенския университет. В съпътстващата програма на конгреса е включена и Научно-практическа конференция на тема “Лудогорието и Добруджа – предизвикателства за опазване на биологичното разнообразие в условията на климатични промени”.

Кметът Пенчо Милков приветства гостите по време на официалното откриване на конгреса и изтъкна, че провеждането на такова престижно събитие в Русе подчертава позицията на града като център за международен диалог по въпросите на околната среда и науката. “Щастлив съм, че сте избрали нашия регион за организирането на научна конференция, посветена на Лудогорието и Добруджа. Двата региона са с уникално биологично разнообразие и природно богатство, които изискват специално внимание и грижа. Като кмет на град, разположен в сърцето на този регион, заедно с екипа ми сме готови да подкрепим всички инициативи, насочени към устойчивото управление на горските ресурси и опазването на природата. Разчитаме на вашия научен опит за намирането на решения, които ще гарантират бъдещето на нашите гори и природни ценности. Готови сме да съдействаме за конкретни природозащитни инициативи, да участваме в съвместни проекти за устойчиво управление на горите и да осигурим необходимата административна подкрепа в дейности по опазване на околната среда“, заяви Милков.

В знак на благодарност за активната работа за съхраняване на горското богатство на региона, кметът връчи поздравителен адрес и почетен плакет на проф. д-р Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България, който е и организатор на форума.

Сред официалните гости са инж. Стоян Тошев - зам.–министър на земеделието и храните, Томаш Маркиевич - президент на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ), Явор Гечев – съветник на президента на Република България Румен Радев, Асен Марков - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, чл. кор. проф. дн Георги Георгиев – директор на Институт по горите при БАН, и др.

В разговори с тях кметът обсъди динамиката на климатичните промени и нуждата от бърза реакция на научните работници, на държавата и на изпълнителната власт, за да се предвидят и да се предотвратят негативните последици върху дървесните видове и да се намерят нови подходи за развитието и опазването на горите в България.

Експерти направиха презентации по ключови за лесовъдството в този регион проблеми. Събитието, което продължава до 14 септември, се организира от Съюза на лесовъдите в България със съдействието на Община Русе, Русенския университет „Ангел Кънчев" и други институции.