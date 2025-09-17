Марко Рубио е поискал среща с Александър Вучич

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е поискал среща президента на Сърбия Александър Вучич по време на предстоящия му престой в Ню Йорк, където ще участва в Общото събрание на ООН. Самият Вучич съобщи това по време на многодневното си посещение в Япония, предаде сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА. Сръбският президент изказа надежда, "че е възможно да се реши въпросът с американските мита". „Преди 10 минути получих съобщение, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е поискал среща с мен, така че ето възможност да поговорим за това. Ще се опитам да разговарям и с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт, защото тези санкции сега стават важни за нас“, каза Вучич.

Доволен от японската визита

Вучич подчерта, че е много доволен от разговорите, които сръбската делегация е провела както с японския император Нарухито, така и с министър-председателя Шигеру Ишиба на Япония.

„Мисля, че свършихме добра работа тук в Япония, горд съм със страната си, благодарен съм на хората, които го подготвиха, благодарен съм на нашето посолство тук, което върши добра работа.

И съм благодарен на хората, които направиха добър павилион на изложението в Осака, защото рядко имаме възможността да се покажем и представим в Япония и да бъдем запомнени.

Драган Стойкович (известният сръбски футболист, бел. ред.) все още е изключително популярен тук и бих казал, че е най-голямото име, което японците помнят",

каза Вучич в края на няколкодневното си работно посещение в Япония.

