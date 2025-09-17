"Да е благодарен, че доведох Папергер": Радев отговори на Борисов за "Райнметал"

Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Армин Папергер (изпълнителен директор на немския отбранителен концерн "Райнметал") в България и го убедих да инвестира тук, защото страната ни предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт. Така президентът Румен Радев отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че президентът цели да "сплаши" "Райнметал" и да провали инвестицията с тях.

"Нямам намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правила", допълни държвният глава.

Обвиненията на Борисов

Борисов коментира, че ГЕРБ няма влияние във ВМЗ и предположи, че сигналът вече е даден на службите. Освен, че вижда опити да се саботира инвестицията - Борисов дори нарече Радев партиен лидер, защото по думите му не се държи като президент.

"Аз бих ктоментирал, ако нещо за "Боташ" е казал. Докато всички бяха на почивка - още 50 млн. лв. сме изпратили. Най-големият инвеститор в турската държава - това са българите", коментира още Борисов.

Припомняме, че вчера Радев съобщи, че ще сезира компетентните органи заради сигнали за тежки нарушения и злоупотреби във военния завод ВМЗ-Сопот.