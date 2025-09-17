Войната в Украйна:

Европейските борси се движат с повишения днес

17 септември 2025, 13:08 часа 273 прочитания 0 коментара
Европейските борси се движат с повишения днес

Европейските борси се движат с повишения в ранната търговия на фона на очаквания за понижение на лихвените проценти в САЩ по-късно днес, информира БТА.

Във Франкфурт индексът DAX се покачва с 0,43 на сто до 23 429,3 пункта, а парижкият САС 40 расте минимално – с 0,02 на сто до 7820,07 пункта към 11:34 часа българско време.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре с 0,09 на сто до ниво 9203,51 пункта, след като най-новите данни на британската статистика показах, че годишната инфлация във Великобритания остава без промяна през август – на ниво 3,8 на сто.

Още: Европейските борси се оцветиха в червено

Индексът FTSE MIB в Милано обаче отбелязва спад с 0,35 на сто до 42 353,85 пункта, а швейцарският SMI - с 0,19 на сто до 11 995,59 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 е нагоре с 0,29 на сто до 5388 пункта, а по-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 регистрира увеличение с 0,11 на сто до 551,37 пункта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Европейските борси стартираха възходящо след отчета на Nvidia

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
фондови борси фондови пазари европейски борси информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес