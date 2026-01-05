Община Русе подписа споразумения за над 28 млн. лв. за ключови инфраструктурни проекти

Пет нови споразумения на обща стойност 28 097 000 лв. за финансова подкрепа подписа Община Русе с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Петте приоритетни проекта са включени в Инвестиционната програма за общински проекти на държавния бюджет за изминалата година.

Проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Абланово, реконструкция и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Коларов“ предвижда реконструкция и рехабилитация на изградената преди 40 г. второстепенна водопроводна мрежа в с. Долно Абланово. Ремонтните работи ще обхванат улиците „Александър Стамболийски“, „Христо Ботев“ и „Васил Коларов“ с обща дължина от 10 км. Реализацията на предвидените дейности на стойност 8 400 700 лв. на ще осигури надеждно водоснабдяване и намаляване на аварийните прекъсвания на водата за жителите на селото.

Проект „Инженеринг – водопровод с. Просена – етап I - 7,6 км“ предвижда реконструкция и рехабилитация на второстепенната водопроводна мрежа в с. Просена, която също е изградена през 80-те години на миналия век. Настоящото ѝ състояние води до чести прекъсвания на водоснабдяването и значителни загуби на питейна вода, които с реализацията на проекта се предвижда да бъдат преустановени. Отпуснатите средства за проекта са 6 278 100 лв.

Третият проект „Рехабилитация на път с. Николово – с. Долно Абланово, с дължина 3 600 м“ предвижда извършване на основен ремонт на общински пътища RSE 1130 (км 9+761 – км 11+118) и RSE 1051 (участък от връзка с RSE 1131 до началото на с. Долно Абланово) на стойност 6 492 200 лв., с което ще се подобри безопасността и експлоатационните характеристики на пътната мрежа. Към настоящия момент съществуващата настилка на пътя е силно амортизирана с пукнатини и дупки, което създава опасност от произшествия, особено за междуселищния транспорт.

С реализирането на проект „Инженеринг рехабилитация път с. Долно Абланово – с. Ново село“ ще се извърши основен ремонт на общинския път RSE1051 между селата Долно Абланово и Ново село на стойност 6 144 000 лв. Пътната настилка е силно амортизирана с пукнатини и дупки, като рехабилитацията на платното ще подобри безопасността и експлоатационните характеристики на пътя.

Предвижда се и подмяна и модернизиране на съществуващата водопроводна инфраструктура в гр. Мартен за 782 000 лв. Проект „Проектиране на канализационна мрежа, подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Мартен“ се очаква да подобри хигиената, безопасността и комфорта на жителите на населеното място.