Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

На 7 януари 2026 г. имен ден празнуваме Ивановден. Това е празникът на всички хора, които носят името Иван, Иванка, Иванина, Ваньо, Ваня, Ванина, Йоан, Йоана, Йовко, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана и Яна и производните им. Според народните вярвания се счита за лоша поличба, ако празнуващият имен ден, няма гости на този ден. Трапезата на Ивановден трябва да се богата, за да е изобилна годината - слага се свинско с кисело зеле, ястия с жито, сушени плодове.

Ивановден 2026: Традиции, обичаи и забрани

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник донесе светлина, щастие и успехи в живота ти! Да се почита името ти и ти заедно с него. Да ти носи късмет, мир и благоденствие!

***

Честит имен ден! Бъди уникален и неповторим! Нека животът ти е пълен със здраве, благополучие, късмет, любов, приятели и покорени професионални върхове!

***

Нека твоят личен празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

