"Чудя се къде бяха границите на зоната им на влияние, когато бандата на Пригожин тръгна към Москва, карайки ги да треперят от страх. Може би е била ограничена до куфара с изпражненията на Путин. И все още е така". Думите са не на кого да е, а на основния говорител на украинското външно министерство Георгий Тихий. Той ги написа в личния си профил в социалната мрежа "Х".

Какъв беше поводът Тихий да напише това? Материал на Reuters, в който се загатва, че след като САЩ искат пълен контрол в Западното полукълбо предвид действията им във Венецуела, Русия се надява на подобно нещо и за нея. Препратката към Пригожин и бунта му е знакова - по онова време, през лятото на 2023 година, силите на починалия по-късно в самолетна катастрофа руски олигарх действително бързо вървяха напред от Ростов и не срещаха особена съпротива - Още: Светът през 2023 г.: Бунтът на Пригожин и размириците в Дагестан

