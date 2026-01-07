Сянката на импийчмънта отново надвисва над Тръмп

Конгресменът от партията на демократите и представител на Кънектикът Ейприл Дилейни призова да бъде разгледана възможността американският президент Доналд Тръмп да бъде свален от поста си - процедура по импийчмънт. Причината - Тръмп е действал и разрешил военната операция във Венецуела без да се допита и да съгласува действията си с Конгреса.
"Видяхме как президентът – без разрешение или одобрение от Конгреса, както се изисква от нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и изрази намерението си да управлява страната", каза Дилейни, която критикува своите републикански колеги, обвинявайки ги, че "позволяват на Тръмп да елиминира на върховенството на закона".
"Този ход идва след година, в която той незаконно разпусна федерални агенции, проведе жестоки имиграционни акции срещу нашите съседи – включително американски граждани, подбуди незаконна търговска война, призова за екзекуция на действащи членове на Конгреса и сега ескалира още повече международното напрежение с военни заплахи срещу Колумбия и Гренландия. Тези индивидуални действия сами по себе си са престъпления, подлежащи на импийчмънт, но тяхното непрекъснато нарастващо кумулативно въздействие върху стабилността на страната ни поставя всичко в нова светлина. Сега вярвам, че нашата демократическа група трябва незабавно да обмисли процедура по импийчмънт", подчерта Дилейни, като публикува думите си в официалния си сайт.
Тръмп не се спира
Междувременно, Тръмп продължи със скандалните изказвания за Венецуела. Той директно каза предвид сравненията, че прави същото, което Джордж Буш-младши в Ирак, следното: Да, но разликата сега е, че петролът ще е за нас - Още: Мъск с пореден удар срещу Тръмп: Подкрепи призива за импийчмънт
Donald Trump rejected comparisons between the U.S. invasion of Iraq and the recent military operation in Venezuela— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026
“The key difference is that in Venezuela, unlike under Bush, we’re going to get the oil”, the U.S. president said. pic.twitter.com/2BvIltchzY