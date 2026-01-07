Сянката на импийчмънта отново надвисва над Тръмп

Конгресменът от партията на демократите и представител на Кънектикът Ейприл Дилейни призова да бъде разгледана възможността американският президент Доналд Тръмп да бъде свален от поста си - процедура по импийчмънт. Причината - Тръмп е действал и разрешил военната операция във Венецуела без да се допита и да съгласува действията си с Конгреса.

"Видяхме как президентът – без разрешение или одобрение от Конгреса, както се изисква от нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и изрази намерението си да управлява страната", каза Дилейни, която критикува своите републикански колеги, обвинявайки ги, че "позволяват на Тръмп да елиминира на върховенството на закона".

"Този ход идва след година, в която той незаконно разпусна федерални агенции, проведе жестоки имиграционни акции срещу нашите съседи – включително американски граждани, подбуди незаконна търговска война, призова за екзекуция на действащи членове на Конгреса и сега ескалира още повече международното напрежение с военни заплахи срещу Колумбия и Гренландия. Тези индивидуални действия сами по себе си са престъпления, подлежащи на импийчмънт, но тяхното непрекъснато нарастващо кумулативно въздействие върху стабилността на страната ни поставя всичко в нова светлина. Сега вярвам, че нашата демократическа група трябва незабавно да обмисли процедура по импийчмънт", подчерта Дилейни, като публикува думите си в официалния си сайт.

Тръмп не се спира

Междувременно, Тръмп продължи със скандалните изказвания за Венецуела. Той директно каза предвид сравненията, че прави същото, което Джордж Буш-младши в Ирак, следното: Да, но разликата сега е, че петролът ще е за нас - Още: Мъск с пореден удар срещу Тръмп: Подкрепи призива за импийчмънт

Donald Trump rejected comparisons between the U.S. invasion of Iraq and the recent military operation in Venezuela



“The key difference is that in Venezuela, unlike under Bush, we’re going to get the oil”, the U.S. president said. pic.twitter.com/2BvIltchzY — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026