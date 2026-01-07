Любопитно:

Най-голямата индийска рафинерия обяви: Без руски петрол засега

07 януари 2026, 06:13 часа 284 прочитания 0 коментара
Най-големият купувач на петрол в Индия засега спира покупките си на руски петрол. Става въпрос за индийската компания Reliance Industries.

Reliance Industries заяви, че не очаква доставки на руски петрол през януари, 2026 година - официалното съобщение на компанията, публикувано в профила ѝ в социалната мрежа "Х", беше предадено и от CNBC. Решението е свързано със заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови митнически тарифи на Индия. Но Reliance специално направи уточнението предвид публикувана от Bloomberg информация, че три танкера с руски петрол плават към рафинерията на компанията в Джамнагар.

През последните три седмици рафинерията на компанията в Джамнагар не е получила руски суров петрол, въпреки че миналата година Reliance беше най-големият купувач на руски петрол - това казват от Reliance.

Петролът и газът са основно перо в руския държавен бюджет, около половината и дори повече от него се формира от приходите от продажбите на тези суровини.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Индия руски петрол мита Тръмп
