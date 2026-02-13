"Пенсионерите плачат": Възмутено село прегражда пътя към границата заради двойните сметки за ток

Цяло село се вдига на бунт срещу безобразно високите сметки за ток за декември и януари. Жителите му са възмутени от бездействието на институциите и са решени да блокират граничен път.

Жителите на яямболското село Козарево подготвят колективна жалба срещу силно завишени сметки за ток за декември и януари. Те са и на протест с блокада на главния път за граничен пункт "Лесово", ако не бъде направена проверка и не бъдат преразгледани сметките.

Това съобщи пред журналисти кметът на селото Теодора Тачева.

"Хората не могат да теглят кредити, пенсионерите плачат"

В селото тече и подписка, в която до момента са се включили 40 домакинства.

Кметът на Козарево Теодора Тачева заяви, че жалбата ще бъде изпратена до омбудсмана, Комисията за енергийно и водно регулиране, електроразпределителното дружество ЕВН, Комисията за защита на потребителите, областния управител на Ямбол и кмета на общината.

"Сметките са двойни, при едно и също потребление, при едни и същи електроуреди. Хората не могат да теглят кредити, за да си погасят домакинските нужди. Пенсионерите плачат. Моята сметка също е много завишена. Първоначално мислех сама да подам жалба, но не мога да съм безучастна и решихме да е обща жалба", обяви Тачева, цитирана от БТА.

Източник: БГНЕС

Недоволните жители на селото са категорични, че искат незабавна проверка и корекция на фактурите.

"Няма как да продължим да плащаме такива високи суми, ние излизаме на протест, ние няма да можем да издържим!", допълни Теодора Тачева.

Тя подчерта, че в селото има и проблем с ниско напрежение на електричеството и токови удари.

"Електроуредите не могат да работят, лампите мъждукат като газени, просто ни връщат в каменната ера. Очакваме да направят една цялостна проверка на електропровода и енергията, която се изпраща към селото", настоя тя.

