Шведският режисьор Линус Тунстрьом поставя Ингмар Бергман в Народния театър

06 февруари 2026, 14:53 часа 226 прочитания 0 коментара
50 актьори от трупата на Народния театър се явиха на кастинг при шведския режисьор Линус Тунстрьом за новия му спектакъл "Фани и Александър" по Ингмар Бергман. Проектът ще бъде реализиран на Голяма сцена на Народния театър "Иван Вазов" през следващия театрален сезон. Кастингът поставя началото на работата по сценичната адаптация на едно от най-емблематичните произведения на Бергман – "Фани и Александър", познато както с филмовата си версия, отличена с четири награди "Оскар", така и с многобройните си театрални интерпретации по света.

Фотограф: Стефан Здравески

"Много бях развълнуван от идеята да се срещна толкова много актьори от Народния театър само за три дни и още с пристигането си тук усетих, че това е правилното място. Всички те бяха изключително щедри – хвърляха се смело в задачите, работеха с хумор, страст и отдаденост, пробваха различни неща, търсеха правилния подход и ми даваха огромно вдъхновение. Тръгвам си оттук много, много вдъхновен и нямам търпение да продължим работата си с актьорския състав.", сподели режисьорът.

Работата по "Фани и Александър" в Народния театър продължава с репетиционен процес, а премиерата се очаква през следващия театрален сезон. Линус Тунстрьом идва в продължение на традицията чуждестранни творци да поставят на първата ни сцена след имена като Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Джон Малкович, Ивица Булян и други.

Фотограф: Стефан Здравески

За Линус Тунстрьом

Линус Тунстрьом е сред най-утвърдените съвременни шведски режисьори с богата кариера в театъра, киното и операта. Дебютира като сценичен режисьор през 1991 г., а още в началото на професионалния си път е удостоен с престижната награда "Талия". Работата му се отличава с преминаване между независими трупи и големи институции, между театър, танц и кино, в Швеция и извън нея.

Между 2006 и 2016 г. Тунстрьом е артистичен директор и изпълнителен директор на Uppsala Stadsteater, където ръководи над 200 продукции и реализира цялостна трансформация на театъра, свързана с осъвременяване на репертоара, привличане на нови публики и разширяване на международното присъствие. 

Сред значимите проекти на шведския режисьор са мюзикълът "Евита" на сцената на Операта в Малмьо, спектакълът "Фауст", номиниран за Theatertreffen в Германия, както и режисьорската му работа в Германия, Норвегия и Кралския драматичен театър в Стокхолм. През 2020 г. Тунстрьом дебютира и като оперен режисьор с "Тристан и Изолда" във Folkoperan в Стокхолм.

Яна Баярова
