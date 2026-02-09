Обявиха номинациите за наградите ИКАР за 2026 г. (ПЪЛЕН СПИСЪК)

На специална пресконференция по-рано днес бяха обявени номинациите за наградите ИКАР 2026. По традиция церемонията по награждаването ще се състои на 27 март в Народен театър "Иван Вазов". На събитието по обявяването на номинираните стана ясно, че и тази година подборът на комисията не е бил никак лек, тъй като конкуренцията е била сериозна, като доц. д-р Румяна Николова отбеляза конкретно категория "Дебют", където качеството е на изключително високо ниво.

Снимка: БГНЕС

Наградите, които вече са ясни, са следните:

за цирково изкуство - Ненчо Илиев за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията

награда Акт-Унима - проф. Дойчина Синигерска за значим принос в развитието на българското куклено изкуство

за педагогическа дейност - проф. Боньо Лунгов

за чест и достойнство - доц. Мария Диманова

за изключителен принос към българския театър - Анета Сотирова

за вариететно изкуство - Йордан Димитров Янев - Зайн за приноса му в областта на вариететното изкуство

за атракционно и сценично изкуство - Веселин Маринов за популяризирането на българската музикална култура

Още: "Трябва и някакво действие, Хамлете!" в ТР "Сфумато": Поредна премиера за сезона

Пълен списък на номинациите за наградите ИКАР 2026

Комисия в състав: Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор) Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед), Пламен Манасиев (актьор)

ДЕБЮТ

АЛЕКСАНДЪР КЕНДЕРОВ за Лев във "Велика" от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър "Зад канала" и за Джонатан Харкър в "Дракула" от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград

ПАОЛА МАРАВИЛЯ за Аглая Ивановна в "Лицето на ближния" по "Идиот" от Фьодор Достоевски (Програма "Изгонването на бесовете"), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница "СФУМАТО" и за Поетът и Любимата във "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

ПЕТАР АНДРЕЕВ за Мат в "Зимата на червените фенери" от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен

ХЕНРИ ЕСКЕЛИНЕН за Оскар Кокошка в "Алма Малер" по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър "Стоян Бъчваров", ТМПЦ – Варна

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ за режисурата на "Илюзията" от Пиер Корней, Драматичен театър "Адриана Будевска" – Бургас

Още: "Марлене Дитрих: Преследване на любовта": Националният музикален театър открива сезона

ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ

Снимка: Йордан Ръсин/Facebook

ЙОРДАН РЪСИН за Кралят в "Обикновено чудо" от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър "Възраждане"

ПЛАМЕН ДИМОВ за Леоне в "Глембаеви" от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър "Иван Вазов"

ТОДОР ДЪРЛЯНОВ за Вернер Хофман в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

РАДИНА ДУМАНЯН за Ема Келер в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

СТАНКА КАЛЧЕВА за Патриша Хайсмит в "Швейцария" от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 "Валентин Стойчев"

СТЕФКА ЯНОРОВА за Силвия в "Слон в стаята" – автор и реж. Елена Телбис, Театър 199 "Валентин Стойчев" и Олга в "Три сестри" по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, АРТ Къща

ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ

ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ за Бащата в "Последна стъпка" – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър "Иван Вазов"

КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ за Поетът и Следовател Неделчев във "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ за Тузенбах в "Три сестри" по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, АРТ Къща

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

Фотограф: Стефан Здравески

АНА ПАПАДОПУЛУ за Tea Ралева в "Хеда Габлер" от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър "Иван Вазов"

ВЯРА ТАБАКОВА за Майката в "Последна стъпка" – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър "Иван Вазов"

ИРИНИ ЖАМБОНАС за Ксантипа в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 "Валентин Стойчев"

РЕЖИСУРА

БОЯН КРАЧОЛОВ за "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард, Народен театър "Иван Вазов"

СТОЯН РАДЕВ за "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

СТАЙКО МУРДЖЕВ за "Велика" от Тони Макнамара, Малък градски театър "Зад канала"

Още: "Сцени на разсъмване" в "Топлоцентрала": Представление-обръщение към духа на времето

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМОГРАФИЯ

БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА за "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър "Иван Вазов"

ВАНИНА ЦАНДЕВА (сценография), МАРИЯ КОЛЕВА (костюми) за "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

НИКОЛ ТРЕНДАФИЛОВА за "Обикновено чудо" от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър "Възраждане"

МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

"ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

"ХЕДА ГАБЛЕР" от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър "Иван Вазов"

"АЛМА МАЛЕР" по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър "Стоян Бъчваров", ТМПЦ – Варна

Още: Йордан Ръсин е "подземният човек" в нов моноспектакъл по Достоевски

АВТОРСКА МУЗИКА

АНТОНИ ДОНЧЕВ за "Деветдесет" от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър "Николай Бинев"

САШКО КОСТОВ И ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" – Пловдив

ПЕТЪР ДУНДАКОВ за "Дракула" по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград

ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

Фотограф: Стан Петрунов

"КОД ЖЪЛТО" от Теодора Маркова

"ПОСЛЕДНА СТЪПКА" от Йордан Славейков

"СЛОН В СТАЯТА" от Елена Телбис

КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

"БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1856–2026. РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ. ПОСТАНОВЪЧНИ ПРАКТИКИ" ОТ КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение АНТРАКТ, 2025

"ВЛАСТ, СУВЕРЕНИТЕТ И РЕЖИСУРА" ОТ ЯВОР ГЪРДЕВ, изд. Жанет 45, 2025

"ТИШИНАТА КАТО ДЕЙСТВИЕ (ТЕАТРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИКИ)" ОТ СТИЛИЯН ПЕТРОВ, изд. Факел 2025

Още: Световният бестселър "Жената конбини" на Саяка Мурата с премиера в Народния театър

ПОСТИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор)

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ за режисурата на "Малката Баба Яга" от Емилия Маленова, Младежки театър "Николай Бинев"

АНА-МАРИЯ ЛАЛОВА за Дракончето в "Дракончето с теменужени очи" по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър

ДИМИТЪР ИВАНОВ-МИЧ за Жабата/Мъж в "Дивите лебеди" от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър "Николай Бинев"

КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство

"В ЛУННАТА СТАЯ" от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград

"ГОЛЯМАТА ШАПКА" по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора

"ФЕЯТА ВАНИЛИЯ" по "Феята от захарницата" на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър "Николай Бинев"

СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС

излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав: Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видеоартист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика)

ИВА СВЕЩАРОВА и ВИЛИ ПРАГЕР за "Тела на властта", продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала

СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВА за "Верижна реакция", продукция на АТОМ ТЕАТЪР, РЦСИ Топлоцентрала

ТЕОДОРА ПОПОВА за "Happy Together – Unhappy Together", продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала

ДУБЛАЖ/ ОЗВУЧАВАНЕ

излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа

ПРИ ЖЕНИТЕ

НИНА ГАВАЗОВА за Ниляй в "Шербет от боровинки"

ПЕТЯ АБАДЖИЕВА за Хала в "Тези, които ще умрат"

ЯНИЦА МАСЛИНКОВА за Рейчъл Морган във "В леглото на врага"

ПРИ МЪЖЕТЕ

ВИКТОР ТАНЕВ за Паисий в "Св. Паисий от Фараса"

ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ за Лисицата Ник Уайлд в "Зоотрополис 2"

СВЕТЛОМИР РАДЕВ за Масимо в "Мафията убива само през лятото"

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА МУЗИКА

излъчена от Гилдията на музикалните артисти

ВЕСЕЛА МОРОВА за изпълнението на песните "You Are The Sunshine Of My Life", "This Masquerade", "On Broadway"

ВАСИЛ ЖЕЛЕВ за изпълнението на песните "Perfect", "Beggin", "I Think They Call This Love", "Counting Stars"

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ за авторските композиции за китара "Smooth Jazzy Vibe", "Lofi Groove", "Gentle Touch", "Smooth & Soul Ballad", "Endless Journey"