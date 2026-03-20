Изключителен инерес към Lord of the Dance в София: Пускат още 1000 билета

20 март 2026, 12:06 часа 343 прочитания 0 коментара
Поради изключителния интерес към юбилейното турне на световноизвестната танцова трупа Lord Of The Dance, организаторите пуснаха допълнителни 1000 билета за спектакъла в София на 5 април. Шоуто ще се състои в зала "Арена 8888" и е част от специалното турне, посветено на 30-ата годишнина от създаването на оригиналния спектакъл на Майкъл Флетли. Преди това българската публика ще има възможност да се наслади на спектакъла и във Варна, на 4 април, в ДКС Варна.

Юбилейното издание на шоуто на Lord Of The Dance пристига с впечатляващ мащаб и напълно обновена визия. Продукцията пътува с над 150 тона оборудване и използва най-съвременни технологии, за да предложи спектакъл на изключително високо ниво. Специално за турнето са създадени нови костюми от водещи дизайнери, чиято стойност надхвърля 50 000 евро, а танцьорите ще използват над 250 чифта специално изработени танцови обувки.

Сцената също е технологично усъвършенствана – танцовият под е изграден от специален материал и е оборудван с високотехнологични микрофони, които улавят всеки ритъм и стъпка с изключителна прецизност.

Майкъл Флетли лично представи турнето си на специална пресконференция в София през ноември 2025 г., снимка: БГНЕС

Публиката в София и Варна ще бъде потопена в напълно ново визуално изживяване чрез иновативни визуални ефекти и обновена сценография, които придават на шоуто модерно звучене и визия. Музиката също е преработена и адаптирана специално за юбилейното издание, което прави спектакъла още по-въздействащ.

Билети за спектаклите на Lord Of The Dance в "Арена 8888" на 5 април можете да намерите в системата на Eventim.bg.

Яна Баярова Отговорен редактор
Танци Майкъл Флетли Lord of the Dance
