Майкъл Флетли дойде в България и обяви турнето си, чакаме Lord of the Dance в София и Варна

17 ноември 2025, 14:39 часа 371 прочитания 0 коментара
Създателят на "Lord of The Dance" – Майкъл Флетли, човекът с най-бързите крака в света и с рекорд в книгата на Гинес за най-много стъпки в секунда – 35, пристигна в София за специална пресконференция в навечерието на турнето, с което световноизвестната трупа ще отбележи 30 години от създаването си. Освен български медии, на събитието присъстваха журналисти от Хърватия, Унгария и Румъния, а заедно с Майкъл Флетли беше и Джеймс Кийгън – хореограф и крийетив директор на трупата.

Майкъл Флетли и Джеймс Кийгън на пресконференцията в София

"Този път избрахме пресконференцията ни да се случи в България, защото тук винаги сме посрещани изключително топло. Новото ни шоу ще се придържа към същината на Lord Of The Dance", като ще имаме нови костюми, нови танци и осветление", сподели Майкъл Флетли.

Световно известната танцова трупа ще отбележи своята 30-а годишнина в България със спектакли на 5 април в София и на 4 април във Варна.

Билетите за двата концерта - в София на 5 април и във Варна на 4 април 2026 г., се продават с пълна сила в системата на Eventim.bg и Ticketportal.bg, a цената им е според мястото в съответните зали.

Майкъл Флетли и марката "Lord of the Dance"

Името на Майкъл Флетли и марката "Lord of the Dance" отдавна са се превърнали в синоним на зрелищно изкуство и грандиозни продукции. Неговите спектакли са счупили рекорди по приходи от билети по целия свят. През 1998 г. "Lord of the Dance" поставя рекорд с 21 поредни представления в легендарната лондонска Wembley Arena, като този рекорд е валиден и до днес.

Снимка: БГНЕС

Признат от много институции по света, той е получил безброй награди за приноса си към развлекателната индустрия и популяризирането и обогатяването на Ирландия, ирландския танц и музика. В продължение на повече от две десетилетия, с личната си подкрепа за много каузи и в сътрудничество с Ireland Funds, той помага и насърчава безброй хора да възприемат мотото му - "Нищо не е невъзможно... следвайте мечтите си!".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
