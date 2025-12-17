Любопитно:

Любими български автори и режисьори в Народния театър през януари

Йордан Радичков определя януари като "най-българския от всички месеци". След празниците идва време за равносметка, памет и разговор за това кои сме. Именно в този дух Народен театър "Иван Вазов" посвещава целия месец на българската драматургия и кани публиката да избере от 27 заглавия с билети само по 10 евро (19,56 лв).

Сред акцентите на Голяма сцена е емблематичният спектакъл "Народът на Вазов" от Александър Секулов, постановка на Диана Добрева, в която Юлиан Вергов се превъплъщава в образа на Иван Вазов. Спектакълът поставя отново въпроса "Де е България" – не като географско понятие, а като въпрос на съществуване и избор. 

Интимният и лиричен образ на Вазов е представен и в "О, ти, която и да си…" – пиеса на Мирела Иванова, режисирана от Бойка Велкова. Спектакълът проследява тайнствените женски фигури, вдъхновявали поета, и разкрива една по-уязвима и човешка страна на класика.

В програмата на Месеца на българската драматургия е включен и обичаният от публиката спектакъл "Опит за летене" от Йордан Радичков – смешно-драматична история за това как от реални събития се раждат митове. В представлението участват Георги Мамалев, Валентин Танев, Христо Петков, Марин Янев, Мария Каварджикова и др.

През януари можете да гледате и "Великденско вино" от Константин Илиев, постановка на Явор Гърдев, създадена по повод 150-годишнината от обесването на Васил Левски. В ролята на поп Кръстьо е Владимир Пенев, а Павлин Петрунов е в образа на Гечо Немия. Друг дългогодишен фаворит на публиката е "Духът на поета" от Стефан Цанев – постановка на Маргарита Младенова с Христо Мутафчиев и Валентин Танев, която вече 12 години не слиза от сцената.

Наред с класическите и утвърдени текстове, инициативата включва и най-новите заглавия в репертоара на театъра – "Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката" от Иван Пантелеев, "НЕЧОВЕК" от Стефан Иванов, "Последна стъпка" от Йордан Славейков и "ТАМ" от Деян Георгиев. С включването на съвременни български текстове Народният театър поема отговорността да бъде първа сцена за нови драматургични гласове и съвременни идеи. 

Билетите за представленията през януари са сред предпочитаните коледни подаръци от публиката на Народния театър. В рамките на Месеца на българската драматургия всички български спектакли са на цена от 10 евро (19,56 лв.). Пълната програма вижте тук.

Яна Баярова
