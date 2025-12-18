Тазгодишните носители на "Стипендията на Ламбо" получиха своите отличия в НАТФИЗ

Лауреатите на "Стипендията на Ламбо" - Елина Илиева и Мирослав Тънгаров, студенти от 4-ти курс "Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. Здравко Митков, получиха своите отличия в НАТФИЗ по време на среща на ректора чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев и зам.-ректора по учебната и художествено-творческата дейност проф. д-р Пенко Господинов с програмния директор на фестивала "Сцена на кръстопът" д-р Росица Обрешкова и актрисата Параскева Джукелова.

"Стипендията на Ламбо", учредена в памет на големия български актьор и преподавател проф. Стефан Данаилов, се връчва ежегодно на двама студенти от дипломиращия се клас по "Актьорство за драматичен театър" в НАТФИЗ. "Ламбо обожаваше студентите си и винаги им помагаше. Нека тази скромна награда ви е за късмет и ви посипе със звездния мастърски прах", каза д-р Обрешкова при връчването на грамотите.

Г-жа Джукелова подчерта, че изборът на стипендиантите е направен на база силното сценично присъствие и запомнящите се изпълнения на младите актьори. "Работи се за име, а после името работи за теб - както казваше Ламбо".

Меморандум за сътрудничество

По време на срещата проф. Дачев и д-р Обрешкова подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към дългосрочно партньорство в развитието и популяризирането на съвременното театрално и сценично изкуство.

Документът обхваща широк кръг от дейности - представяне на студентски и дипломни спектакли във фестивалната програма, съвместно разработване на проекти, организиране на уъркшопове, майсторски класове, семинари и творчески лаборатории, както и обмен на опит в областта на театралните и сценичните практики.