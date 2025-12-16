"Как луната загуби светлината си": Вълшебно театрално преживяване за малки и големи в Куклен Театър НАТФИЗ

Нова сценична приказка, изпълнена с поезия, музика и визуална магия, очаква най-младата публика на сцената на Куклен театър НАТФИЗ. "Как луната загуби светлината си" е театрална драматизация по "Когато луната загуби светлината си" от Милица Недева, която отвежда зрителите в свят, където желанията светят като звезди, а приятелството има силата да променя вселената. Премиерата на спектакъла ще се състои на 17 и 18 декември от 19:00 ч., както и на 20 декември от 11:00 ч.

Постановката е дело на режисьора ас. Димитър Стефанов, който заедно с Екатерина Калоянова създава драматизация, наситена с нежност, хумор и въображение. Сценографията на Евгения Лачева и музиката на доц. Валерия Крачунова-Попова изграждат омагьосваща атмосфера, в която думите, образите и звуците се преплитат в едно цялостно сценично преживяване. За вокалната подготовка на младите изпълнители отговаря гл. ас. д-р Теменуга Первазова.

Още: Открива се виртуален музей на българския куклен театър

В ролите влизат студенти от 4-ти курс специалност "Актьорство за куклен театър" от класа на доц. Боряна Георгиева, подкрепени от асистент-режисьорите Георги-Маноел Димитров, Десислава Чардаклиева и Десислава Чутуркова.

Историята започва с думите на магичен разказвач: "Колко е красиво небето… И как светят звездите само! Не ги ли виждате? Сега ще ви ги покажа!". С първите акорди на пианото сцената се превръща в звездна картина. Луната щедро раздава своята светлина, за да сбъдва детски желания, докато едно момче на име Рони не си пожелава нещо почти невъзможно.

Чрез средствата на театъра на ултравиолетовата светлина в тъмнината оживяват светофар, трамвай, стар морски фар, подводница, ракета и космическа станция – всички обединени в мисията си да помогнат на Луната да намери светлината си и да сбъдне желанието на Рони.

Интервю: "Нивото на театралното образование у нас e много високо": Проф. Пенко Господинов в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Как луната загуби светлината си" е приказка за приключенията, приятелствата и за всичко онова, което ни носи светлина – на сцената и в живота.