Барабани и духовност: U-Theatre с "Мечът на мъдростта" в НДК

Енергично, поетично и дълбоко въздействащо – "Мечът на мъдростта" на световноизвестната тайванска трупа U-Theatre е спектакъл, който се движи по фината граница между древната традиция и съвременното сценично изкуство. На 20 декември, в зала 1 на НДК, българската публика ще има рядката възможност да се докосне до представление, което критиците по света определят като "театър, какъвто не сте виждали".

Пътешествие към вътрешната истина

"Мечът на мъдростта" е безсловесен сценичен разказ, в който могъщата енергия на ударните инструменти се преплита с танц, бойни изкуства и медитативно движение. Вдъхновено от будистки стихове, представлението проследява пътя на т.нар. "Просветлен воин" – символ на човека в търсене на истината за самия себе си.

Артистичният директор на U-Theatre, Хуанг Чи-Чун, разказва, че спектакълът е създаден през 2002 г., след дълбоко лично и духовно пътуване. "Всеки от нас внесе собствените си преживявания – моето пътуване из Индия и срещите на режисьора Лиу с тибетски духовен учител. От тях се роди тази пиеса", споделя той.

Барабани, бойни изкуства и мантри

Историята следва воин, който по време на своето пътешествие среща различни проявления на вътрешното си "аз" - плачещо и смеещо се, разкъсвано от противоречия и съмнения. Кулминацията настъпва, когато той преминава река - символ на прехода - и с помощта на меча си обединява вътрешния хаос в хармония.

Сценичният език на U-Theatre е уникален - барабани и гонгове, изпълнявани с дълги жезли – техника, вдъхновена от бойните изкуства и неповторима в световен мащаб, мантри и ритуална музика, които създават усещане за свещеност, движения от тай чи, бойни изкуства и упражненията на философа Георги Гурджиев, превърнати в изразителна хореография.

Подготовката на спектакъла отнема цели три години, в които трупата експериментира, изследва и търси най-чистата форма на изразяване. Резултатът е произведение, което носи духовната същност на Изтока, но говори на съвременния зрител с изключителна художествена сила.

Не просто спектакъл, а духовно преживяване

За U-Theatre сцената не е място за външна демонстрация, а за вътрешно изследване. "Изпълнителите не просто играят – те изминават вътрешно пътешествие. А публиката върви редом с тях", казва Хуанг Чи-Чун. Именно затова "Мечът на мъдростта" често е описван като духовно преживяване, което оставя дълбока следа дълго след последния удар на барабана.

"Мечът на мъдростта" на U-Theatre е събитие, което не бива да се пропуска – на 20 декември, зала 1 на НДК. Това не е просто театрално представление – това е среща с изкуство, което събужда, пречиства и вдъхновява.