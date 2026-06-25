MURMURATION: Когато 64 тела дишат като едно

На 27 и 28 юни сцената на Античния театър в Пловдив ще посрещне за първи път в България MURMURATION Lev.2 - един от най-впечатляващите съвременни танцови проекти в света. След триумфални участия на най-големите международни сцени, покорил милиони зрители, спектакълът на френския хореограф Садек Берабах пристига у нас.

В основата на MURMURATION стои идеята за свързаността – между хората, между телата, между отделния човек и групата. Вдъхновен от синхронните движения на птичи ята, Берабах превръща сцената в жив организъм, в който десетки танцьори се движат с невъзможна прецизност.

"Представете си, че човешкото тяло е като куб на Рубик", обяснява концепцията си хореографът в интервю за bTV. "То има линии, плоскости, структури. Така става триизмерно и можеш да създадеш обем. Когато всеки танцьор разбере собствената си структура, тогава можем да свържем телата. А когато това се случи с 64 души, възможностите стават безкрайни."

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Точно тази уникална геометрия на движението се е превърнала в запазена марка на Садек Берабах. Неговите хореографии съчетават математическа прецизност и емоционална сила, създавайки илюзията, че на сцената не се движат отделни хора, а едно цяло същество.

Зад впечатляващите визуални картини обаче стои и ясна философия.

Източник: Fabein Malot, Стефан Щерев

"Най-важното послание за мен е, че всички сме хора", казва Берабах. "Без значение от цвета на кожата, религията, пола или произхода ни, когато хората се свържат, могат да създадат нещо красиво. Мисля, че днес светът има необходимост точно от това!"

Пътят на хореографа към световната сцена започва далеч от прожекторите. Роден в Северна Франция, едва 18-годишен той заминава сам за Френската ривиера, движен от една единствена страст – танца. Вдъхновен от Майкъл Джексън, Садек започва да експериментира с движения и форми, а години по-късно кратък видеоклип в социалните мрежи променя живота му завинаги. Следват проекти за световни звезди като Шакира, участия в церемониите на Олимпийските игри в Токио и Париж, престижни модни събития и в най-гледаните телевизионни формати като последното му участие във финала на "Великобритания търси талант" наскоро.

Сред най-мащабните му проекти е спектакълът за 60-годишнината на Moncler на Piazza del Duomo в Милано – продукция с участието на 700 танцьори, 1000 модела и музиканти.

"Валеше проливен дъжд, но беше незабравимо", спомня си той.

Сред любимите му творчески предизвикателства е и сътрудничеството с модния дизайнер Christian Louboutin, поемайки хореографията на шоуто Le Loubi Show III по повод 30-годишнината на червената подметка.

"Получих пълна свобода. Създадох сценография с огледала, защото огледалото за мен е като второ Аз. Исках движението да се възприема по нов начин, от различни гледни точки."

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Но независимо дали работи с няколко десетки или със стотици изпълнители, принципът остава един и същ – балансът между индивидуалността и колектива.

Именно тази идея превръща MURMURATION в нещо повече от танцов спектакъл. Това е своеобразна метафора за света – за начина, по който отделните личности могат да създадат хармония, когато се движат в общ ритъм.

Изключителният визуален и танцов спектакъл MURMURATION Lev.2 гостува на сцената на Античния театър в Пловдив само на 27 и 28 юни. Билети се продават в мрежата на Eventim.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.