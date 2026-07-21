Холивудското училище за звезди "Лий Страсбърг" с четвърто издание в България

На 20 юли в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) започна четвъртото издание на актьорския уъркшоп на световноизвестния "Институт по театър и кино Лий Страсбърг". Интензивното обучение ще продължи до 25 юли, когато ще се състои отворен, публичен мастър клас със селектираните участници. По време на шестдневния курс, практиката с тях ще водят Алани Илонгве и Дейвид Лий Страсбърг – син на легендарния Лий Страсбърг и директор на института в Лос Анджелис.

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В процеса на уъркшопа участниците ще имат възможност да се потопят в "Метода" на Страсбърг – една от най-популярните техники в съвременното актьорско майсторство, дала на света звезди като Ал Пачино, Мерилин Монро, Джеймс Дийн, Робърт Де Ниро, Анджелина Джоли, Скарлет Йохансон и Лейди Гага.

Фотограф: Венета Паунова

Освен в занимания, развиващи концентрацията, сетивната и емоционалната чувствителност, актьорите ще вземат участие и в онлайн мастър клас с кастинг директора Дана Теодоратос – известна с работата си по хитовите сериали "Ривърдейл", "Клюкарката", "Дневниците на вампира" и "Непорочната Джейн".

Кулминацията на уъркшопа ще бъде отвореният мастър клас с Дейвид Страсбърг на 25 юли от 17.00 часа на "Сцена 47" в НАТФИЗ, когато актьорите ще представят работените от тях сцени пред публика. Желателна е предварителна регистрация, която може да се направи тук: https://luma.com/16kvqto2. Входът за събитието е безплатен.

В края на вечерта ще бъде обявен и участникът, който ще получи стипендия за едногодишно обучение в "Института по театър и кино Лий Страсбърг" в Лос Анджелис.

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Организатор на уъркшопа е актрисата Кристина Верославова, позната от сериалите "Татковци" и "Вина". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура". Официален партньор е Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ).

Интервю: Институтът "Лий Страсбърг" с четвърти интензивен курс в България: Разказва Кристина Верославова (ВИДЕО)