Билетите за премиерата на "Вакханки" в България в продажба от днес

Тази есен София и Пловдив посрещат „Вакханки“ – международната продукция на Народния театър „Иван Вазов“ и Държавния театър на Северна Гърция. Спектакълът с режисьор Явор Гърдев вече спечели аплодисментите на публиката по време на лятното турне в Гърция и Кипър, което продължава и в края на август. Дългоочакваните премиерни дати в България са на 30 септември и 9 октомври.

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Билетите са в продажба от днес:

30 септември – Пловдив, Античен театър

Ticket.bg: https://bit.ly/3S9T2fY

Eventim: https://bit.ly/3Uecdpq

Grabo: https://bit.ly/4waooRH

9 октомври – София, Зала 1 на НДК

Ticket.bg: https://bit.ly/4co6WBZ

Eventim: https://bit.ly/4gbQc38

Grabo: https://bit.ly/4wbHR4y

Снимка: Петко Мавродиев

Повече за постановката „Вакханки“

„Вакханки“ от Еврипид беше представена за първи път на една от най-древните сцени – Античния театър в Епидавър, а турнето на българо-гръцкия проект включва някои от най-впечатляващите открити сцени в Гърция и Кипър. Още с първите си представления спектакълът „Вакханки“ по идея и режисура на гениалния Явор Гърдев беше посрещнат с бурни овации.

Гръцката критика определи премиерата на „Вакханки“ в Епидавър като театрален триумф и едно от значимите събития на фестивалния сезон. В отзивите бяха откроени цялостната и смела режисьорска концепция, силните актьорски изпълнения и необичайното съчетание между античната трагедия и музикалния свят на The Tiger Lillies. Спектакълът според критиците е „изключително привлекателно сценично и музикално събитие“.

Древната трагедия в прочита на Гърдев е болезнено актуален разказ за властта, страха от различното и силите, които едно общество се опитва да потисне – докато те не се завърнат още по-разрушителни. В Тива пристига Дионис – богът, когото градът и неговият владетел отказват да признаят. Срещу него се изправя младият цар Пентей, убеден, че редът може да бъде защитен чрез забрани и контрол. Сблъсъкът между двамата превръща трагедията на Еврипид в тревожно огледало на съвременния свят.

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„Ако Дионис не бъде приет в града, рано или късно ще го взриви отвътре“, казва Явор Гърдев за водещата идея на спектакъла. Според режисьора конфликтът във „Вакханки“ поставя въпроса какво се случва, когато властта отказва да разпознае и приеме онова, което не може да контролира.

Снимка: Петко Мавродиев

„Този спектакъл е събитие за българската култура, което нарежда Народния театър сред водещите европейски национални театри. Благодаря на целия екип на театъра, който стои зад този успех и продължава да работи с всеотдайност, защото за нас сезонът все още не е приключил и на практика ще се слее със следващия. След изключителното посрещане на „Вакханки“ в Епидавър и по време на турнето, очакваме с особено вълнение срещата на спектакъла с българската публика“, каза директорът на Народния театър Васил Василев.

На сцената световноизвестното британско трио The Tiger Lillies изпълнява на живо единадесет песни, създадени специално за продукцията. Музикантите участват в действието като съвременни рапсоди от света на Дионис.

В международния актьорски състав Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, Михаил Табакакис е Пентей, Лукия Михалопулу – Агава, Александрос Милонас – Кадъм, а Самуел Финци – Тирезий. Участват още Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов и смесен хор от български и гръцки актриси: Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

Представлението е изцяло на английски език с български и английски субтитри.

Спектакълът е копродукция на Народния театър „Иван Вазов“, Фестивала „Атина – Епидавър“, Държавния театър на Северна Гърция и Vegas Cultural Co.