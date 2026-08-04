Рокада в Театър "София": Човек от ТР "Сфумато" застава начело

Кметът на София Васил Терзиев назначи Стефан Иванов за временно изпълняващ длъжността директор на Театър "София" след пенсионирането на досегашния директор Ириней Константинов. Иванов е културен мениджър и дългогодишен драматург на Театрална работилница "Сфумато", с богат опит в управлението на културни проекти и международното сътрудничество. Предстои обявяване на конкурс за избор на директор по установения ред, съобщиха от пресцентъра на общината.

Промяната е част от нов етап в развитието на театъра. След години, в които основен фокус беше изпълнението на мащабния ремонт на сградата, предстои неговото финализиране, подготовката за възстановяване на сценичната дейност и цялостното развитие на институцията в обновената ѝ среда.

Още: Ремонтът на театър "София" се бави: СО може да загуби 10 млн. лв. евро финансиране

Ремонтът на Театър "София" е във финален етап. В момента се завършват дейностите по техническото оборудване на голямата сцена, а задачата на временното ръководство е да осигури плавен управленски преход и необходимата приемственост до приключването на ремонта и провеждането на конкурс за постоянен директор.

Снимка: БГНЕС

"Театър "София" заслужава след обновяването си да започне нов етап - с нова управленска визия, силен творчески екип и увереност у публиката, че се завръща в дом, който отговаря на неговата история. Благодарни сме на Ириней Константинов за дългогодишния му принос към театъра. Стефан Иванов поема ръководството в един преходен, но изключително важен момент, в който трябва да бъде осигурено успешно завършване на ремонта и подготовката за повторното отваряне на театъра", коментира зам.-кметът по култура Ирина Дакова.

Столична община изказва благодарност на Ириней Константинов за повече от две десетилетия начело на Театър "София", през които той има съществен принос за развитието на театъра като една от водещите драматични сцени в България. В знак на признателност за неговата работа заместник-кметът по култура Ирина Дакова връчи на досегашния директор благодарствен адрес от името на Столична община.

Кой е Стефан Иванов

Снимка: БГНЕС

Стефан Иванов е поет, драматург, културен мениджър и доктор по философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професионалният му път съчетава литературно творчество, драматургия и управление на културни организации. От 2018 г. е драматург на Театрална работилница "Сфумато" и изпълнителен директор на фестивал "Малък сезон", където работи по организацията и реализацията на едно от най-значимите театрални събития за независимата сцена.

Още: Софийски разходки: Стефан Иванов

Автор е на пет стихосбирки, няколко драматургични текста и множество публикации. Носител е на редица национални отличия, сред които наградите "София: Поетики" и "Христо Г. Данов", а негови произведения са номинирани за наградите "Икар", "Аскеер" и "Перото". Член е на Изпълнителния съвет на Union des Théâtres de l'Europe (UTE) и има активен международен опит в областта на театъра и културния обмен, съобщава БГНЕС.