Държавна опера - Стара Загора представя шестото издание на фестивала "На брега на древния Севтополис"

Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август 2026 г. от 21.00 ч. на сцената на язовир "Копринка"

За шеста поредна година Държавна опера – Стара Загора превръща брега на язовир "Копринка" в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът "На брега на древния Севтополис", създаден от операта през 2021 година по покана на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на "Празници в Долината на тракийските царе".

Под спокойната водна повърхност на язовир "Копринка" продължава да живее древният Севтополис – столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България.

През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите "Турандот", "Кармен", "Атила", "Ловци на бисери", "Цар Калоян" и "Набуко", балетните постановки "Нестинарка" и "Гето", оперетата "Хубавата Елена", мюзикълите "Есмералда – Парижката Света Богородица" и "Ромео и Жулиета", симфоничния концерт под диригентството на митрополит Киприан, концерта "Sting the Opera" и музикално-театралната приказка "Красива птичка с цвят зелен". Така фестивалът постепенно изгради собствен облик – с разнообразен мултижанров репертоар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов щрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир "Копринка" в сцена със собствена артистична идентичност.

През 2026 година "На брега на древния Севтополис" продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене – три различни жанра и три различни музикални свята.

На 27 август ще бъде представена операта "Луд Гидия" от Парашкев Хаджиев под диригентството на Владимир Бошнаков и режисурата на Александър Мутафчийски – произведение, вдъхновено от българския фолклор и народопсихология. Със своите ярки персонажи, вълнуващ сюжет и богат музикален език творбата е естествен избор за сцената "На брега на древния Севтополис", където традицията, легендите и духът на българската земя намират своя най-естествен дом.

В ролята на Луд Гидия зрителите ще видят Стоян Буюклиев, Емилия Терзиева ще бъде в ролята на Зорница, а в останалите главни роли участват Александър Марулев (Радан), Тереза Бракалова (Раданица), Теодор Петков (Мечо), Елена Петрова (Куна), Мартин Димитриевски (Поп Матей), Иван Кабамитов (бей Осман) и Ивайло Йовчев (Кадия), както и хорът и оркестърът на Държавна опера – Стара Загора със специалното участие на Общински фолклорен ансамбъл "Загоре".

На 29 август публиката ще се потопи в блясъка и остроумието на оперетния шедьовър "Прилепът" от Йохан Щраус-син – спектакъл, изпълнен с елегантен хумор, красиви мелодии и празничен дух. В ролята на Розалинда ще се превъплъти Деси Стефанова, Борис Тасков ще бъде в ролята на Габриел фон Айзенщайн, Елена Мишинова – Адела, Ивайло Йовчев – Алфред, Стоян Буюклиев – княз Орловски, Теодор Петков – д-р Фалке, Пресиян Кисьов – д-р Блинд, Иван Кабамитов – Франк, Сарай Диаз – Ида, Борислав Веженов – Фрош, Никола Марулев – Иван и Яница Нешева – Веселата жена. В спектакъла участват хорът, балетът и оркестърът на Държавна опера – Стара Загора.

Финалът на фестивала на 30 август принадлежи на концерта "Rock Swings" с Васил Петров, оркестъра на Държавна опера – Стара Загора и приятели под диригентството на кап. Цветомир Василев. Любими рок хитове, пресъздадени с великолепното звучене на симфоничен оркестър и джаз вокал, ще поставят впечатляващ завършек на трите фестивални вечери.

Предварителна продажба на билети за събитията от фестивала "На брега на древния Севтополис":

Билетен център – гр. Казанлък, ул. "Искра" № 4, Тел.: 0431 99553, моб.: 0885 771 464. На касата на язовир "Копринка" – два часа преди началото на спектаклите (от 18.00 ч.).