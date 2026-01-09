Народният театър открива годината с премиера на "Бул териер" на Боил Банов (СНИМКИ)

Първата премиера в Народния театър за 2026 г. ще бъде "Бул териер" – най-новата сатирична драма от Two Seagulls (Ива Петрони и Боил Банов), вдъхновена от творчеството на Алберто Моравия. Спектакълът е режисиран от Боил Банов, който създава и музикалната среда.

Фотограф: Божидар Марков

На 15, 16 и 17 януари на Камерна сцена зрителите ще разберат какво се случва, когато две български семейства се срещнат в Париж… и се намеси Държавна сигурност. "Бул териер" тръгва от тази на пръв поглед абсурдна ситуация, за да изгради хипотеза за бъдещето, което вече е тук, защото миналото никога не си е тръгвало. В тази действителност сенките на ДС не са архив, а активна част от настоящето и личните избори.

"Със сигурност "Бул териер" не е индулгенция. Не е опрощение. Не е оправдание за тези, които еднолично се разпореждаха с живота ни. Присъда е. А също и предупреждение. Да помним. Да не забравяме. Че са сред нас. В новата си битност, със старата си същност", споделя Ива Петрони.

Фотограф: Божидар Марков

В ролите зрителите ще видят Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова. Сценографията и костюмите са дело на Юлияна Войкова-Найман, а драматург на постановката е Мирела Иванова.

"Бул териер" е разказ за изборите, които правим, дори когато знаем, че те вече са направени вместо нас. За хората, които мислим за част от миналото, но които продължават да бъдат сред нас. И за въпроса, който спектакълът задава директно на публиката: сигурни ли сме, че ги разпознаваме?

Премиерата се случва през януари – Месецът на българската драматургия в Народния театър, в който зрителите ще видят още над 20 спектакъла, създадени по български пиеси.

Билетите за премиерните дати на "Бул териер" са в продажба онлайн, както и на касите на Народния театър.