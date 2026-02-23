"Тайната на музиката": как едно старо пиано обединява няколко поколения в България през 90-те

Пионерчета, режим на тока, читалища, корекоми, хиперинфлация – всички тези до болка познати спомени на хората, израснали през 90-те години в България, оживяват в семейния спектакъл "Тайната на музиката". Четири месеца след вълнуващата премиера, българският авторски мюзикъл, дело на творческия екип на "Книгата на мечтите" и под продуцентството на Fest Team, се завърна на сцената на театър "Азарян". От 20 до 22 февруари, в три последователни представления и прожекция на документалния филм за създаването на самата продукция, проектът събра стотици зрители. Три от събитията бяха с вход свободен, осъществени по проект на Столична община "Столица Култура – пулсът на София".

Спектакълът, зад който стоят режисьорът Уест Хайлър, поставял на Бродуей, авторът на идеята и либретото Александър Чобанов, асоциираният режисьор Мила Люцканова и изпълнителният продуцент Ана Дончева, пренася зрителите в 1996 г., времето на прехода, несигурността и търсенето на нови възможности.

Историята проследява 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана (в ролята Михаела Филева) се завръща в родния си град при баба си Калина (номинираната за ИКАР Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната му творба.

Истинските съкровища в спектакъла са именно децата, които за крехката си възраст показват завидни актьорски, певчески и танцувални умения, подправени с немалко доза хумор. Заедно с тях в спасяването на пианото се втурват още даскалът Филип (в ролята Владимир Зомбори), който учи децата да следват мечтите си, и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално.

В сърцето на тази история стои едно старо пиано Bluthner. Именно то обединява малки и големи и предизвиква важни въпроси за живота у героите. Неслучайно един от персонажите се провиква: "Един за всички, всички за пианото". А старите шкафове и скринове, плакатите, подът с дъски, подвижните декори (сценограф Елица Георгиева) и костюмите, дело на Сърджан Кръстевски, по перфектен начин пресъздават духа на 90-те години в България.

Спектакълът преплита теми като прошката, любовта, приятелството, порастването, недоизказаните думи и несподелените емоции, бягането в търсене на по-добро бъдеще и най-вече свободата, която дават музиката и изкуството. Освен това включва две времеви линии: едната ни връща в разгара на социализма през 1966 г., а другата – в 1996 г. А мюзикълът в мюзикъла, представя самата история на творбата.

Снимки: Орлин Николов и Георги Ангелов

Историята се разгръща под звуците на живите изпълнения на 11-членния бенд, който под диригентството на Любомир Денев-син по невероятен начин допълва емоционалния заряд на сцената. Самите творби преплитат джазово звучене с поп, а дори включват и рап и балкански ритми. Песните, чиито текстове са дело на самата Михаела Филева, дълго остават в съзнанието на публиката. Покрай мелодичните и ритмични изпълнения, на моменти ти се приисква да станеш и да се включиш в танците заедно с актьорите. Хореографията, създадена от Ралица Мерджанова, умело допълва любопитната история на мюзикъла, като смесва стилове от туист, през балет, та чак до брейкденс.

"Тайната на музиката" отново ще оживее на сцената на 25 и 26 април в театър "Азарян", НДК.