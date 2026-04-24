НАТФИЗ отваря врати за 36-часов театрален и филмов маратон

С над 40 представления и прожекции със свободен вход 36-часовият театрален и филмов маратон на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" (НАТФИЗ) отбелязва своето 21-во издание.

Събитието, което традиционно се организира изцяло от Студентски съвет, ще се проведе на 24, 25 и 26 април. Началото ще бъде поставено в 10:00 часа със спектакъла "Пингвил", а от 11:00 часа зрителите ще имат възможност да гледат първия дипломен спектакъл на студентите от трети курс в специалност "Актьорство за драматичен театър", Клас проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев – "Кавказкият тебеширен кръг".

В рамките на трите дни на маратона студенти от първи до четвърти курс в актьорските специалности ще изнесат над 30 представления – театрални спектакли, изпитни работи, вечери на класа и музикални вечери, които ще могат да се гледат както на сцените на театрите на НАТФИЗ, така и в по-малките зали и аудитории, предоставяйки на публиката възможност да се докосне до творческата среда и процеса на обучение на младите актьори.

От 11:00 часа на 25 април в програмата се присъединява и факултет "Екранни изкуства". В голямата кинозала на НАТФИЗ ще бъдат прожектирани студентски етюди, анимации, риалити формати, документални портрети, филми, новели и рекламни проекти.

Тази година Студентски съвет застава зад дарителска кампания в подкрепа на Боян Христов – възпитаник на академията от специалност "Актьорство за драматичен театър" в класа на проф. Снежина Танковска, който се бори с онкологично заболяване. По време на маратона пред залите ще бъдат поставени кутии за дарения.

Програмата може да се види на страниците на маратона във Facebook и Instagram.