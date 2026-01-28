Първо турне в България на спектакъла за бебета "ZèbrO" с вход свободен

Камбана Арт представя за първи път в България френския театър „Zapoï“ от град Валансиѐн със спектакъла “ZèbrO“ – музикално-танцов куклен спектакъл, създаден специално за бебета и малки деца от 0,6 месеца до 4 години.

Повече за спектакъла „ZebrO“

„ZebrO“ е безсловесно, сетивно театрално преживяване, което чрез музика, движение, танц и кукли приканва малките зрители да гледат, слушат, усещат и откриват света по естествен и спокоен за възрастта им начин. Чрез играта на светлина, звук и движение, актрисата и танцьор Камий Девал разказва историята на малката, палава зебричка ZebrO, която идва, за да се запознае с децата. Постепенно в света на “ZebrO” се появяват цветове, които радват окото и пробуждат любопитството. Танцът и музиката създават усещане за сигурност, ритъм и радост, а спектакълът се превръща в спокойно и забавно пътешествие за бебета и техните родители. Финалът преминава в споделено време, в което децата и възрастните могат да докосват и изследват интерактивните постелки и конструктори, продължавайки играта още малко.

ZèbrO е първа среща с театъра – мека, сетивна и пълна с усмивки. Режисьор на спектакъла е Станка Павлова – българка, дългогодишен член на трупата на театър „Zapoi“ още от създаването ѝ. В своето режисьорско решение тя умело редува моменти на любопитство с моменти на спокойствие, интимност и сигурност – ключови за възприемането на сценичното действие от най-малките зрители.

Сценографията на Дени Бонатие е нетрадиционна и изключително въздействаща – съставена от графични геометрични форми, които се трансформират в кукли и сценични обекти. Този визуален език стимулира въображението, сетивността и активното възприятие на децата.

Екип на спектакъла:

Концепция, драматургия и режисура: Станка Павлова

Сценография и хореография: Дени Бонетие

Графичен дизайн: Магали Дюлен

Музика и песни: USMAR

Актьор и танцьор: Камий Девал

Звук и осветление: Дени Бонетие

Кукли: Полина Борисова

Текстилни обекти: Еманюел Жофроа и Флоран Машефер

Костюми: Софи Галамѐз и Мод Льомерсие

Национално турне:

В периода 15–26 февруари 2026 г. спектакълът „ZebrO“ поема на път из страната и ще гостува в шест областни града.

16.02 (понеделник) – 10:00 и 11:00 ч. ДКТ „Дора Габе“, гр. Добрич . Повече ТУК.

17.02 (вторник) – 10:00 и 11:00 ч. Държавен куклен театър Пловдив, гр. Пловдив. Повече ТУК.

19.02 (четвъртък) – 10:00 и 11:00 ч. Драматично-куклен театър "Константин Величков", Пазарджик, гр. Пазарджик. Повече ТУК.

23.02 (понеделник) – 10:00 и 11:00 ч. в Общински куклен театър Благоевград, гр. Благоевград. Повече ТУК.

24.02.2026 г. (вторник) от 10:00 до 18:00 ч. в „Пространството“, гр. София. уъркшоп за артисти „Живи спектакли за най-малките – потенциално пространство за нови сценични форми“. Повече ТУК.

25.02 (сряда) – 10:00 и 11:00 ч. „Пространството“ prostranstvoto, гр. София. Повече ТУК.

26.02 (четвъртък) – 10:00 и 11:00 ч. Международен младежки център - Перник, гр. Перник. Повече ТУК.

Пространствата за представленията са подбрани специално за най-малките – уютни, безопасни, с отоплени зали и под, подходящи за бебета и малки деца.

Вход: свободен и напълно достъпен за всички. Местата са ограничени (до 60 зрители), необходима е предварителна резервация на тел. 088 772 3778.