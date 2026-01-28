Спорт:

Йордан Ръсин е "подземният човек" в нов моноспектакъл по Достоевски

Нов сценичен прочит на едно от най-провокативните произведения на Достоевски оживява на театралната сцена с премиерата на моноспектакъла "Викове от подземието", създаден по "Записки от подземието". Сценичният вариант и режисура са дело на Стоян Радев, който предлага дълбоко съвременно тълкуване на класическия текст. В центъра на спектакъла е Йордан Ръсин, който изгражда безкомпромисен образ на "подземния човек" – разкъсван между гнева и болезнената нужда от смисъл и признание в живота. Премиерата на представлението е на 5 февруари от 19 ч. в "Топлоцентрала".

По думите на режисьора Стоян Радев: "Викове от подземието" е представление по текста на Достоевски "Записки от подземието". Ницше е писал, че в записките истината не се излага като философско разсъждение, а крещи от болка, защото само така истината може да се прояви. Затова и ние правим от текста представление – за да се случи, да се преживее, а не просто да се прочете.

"Подземния човек" слага пръст в собствената си рана, стига до пълно саморазобличаване, признава крайното си несъгласие с уредения свят и неговите закони, като не спестява личната си вина и безсилие. Спасение няма, освен ако откровената истина не е спасение.

В предговора на "Тъй рече Заратустра" Ницше говори за "последния човек". Той търси удобство, не смисъл, избягва страданието и риска, за него няма Бог, няма истина, няма цел, освен циничния комфорт, той живее дълго, но плитко. Като че ли Ницше описва съвременния човек.

Ние предлагаме среща на този съвременен човек с подземния и вярваме, че ефектът ще е най-малкото вълнуващ."

"Викове от подземието" е моноспектакъл за вътрешните конфликти на модерния човек – за самотата, отчуждението, страха от близост и разрушителната сила на собствените си мисли. Представлението превръща изповедта на героя в директен сблъсък със зрителя и поставя въпроси за свободата, морала и личната отговорност – теми, които звучат с голяма актуалност и днес.

Снимка: Artitude

За Artitude

Постановката се реализира от продуцентска компания Artitude съвместно с театрално сдружение Enso и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". Artitude e нова платформа за театрални проекти, която се стреми да открива, създава и продуцира изкуство с характер. Платформата дава поле за изява на утвърдени и изгряващи имена на българската театрална сцена, които споделят смелостта да търсят нови изразни средства и да работят отвъд общоприетите рамки.

Водещ принцип при избора на всеки проект е той да бъде с висока художествена стойност и силна драматургия, като същевременно предизвиква публиката. Независимо дали става дума за класически текстове, или смели експериментални формати, в които жанровете и сетивата се преплитат, Artitude превръща всяка постановка в активно преживяване.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
български театър Artitude Викове от подземието Йордан Ръсин
