Любопитно:

Постановката "Място, наречено Другаде" ще се играе на ново място

22 януари 2026, 11:34 часа 270 прочитания 0 коментара
Постановката "Място, наречено Другаде" ще се играе на ново място

След повече от 100 срещи с публика, постановката "Място, наречено Другаде" открива новото си сценично пространство. На 20 февруари 2026 пиесата ще бъде представена за първи път в Театър Artvent.

Повече за постановката "Място, наречено Другаде"

Разказът среща Мия и Денис – съседи със споделена стена и общо минало, което не са преживели заедно, но разбират болезнено добре. Той е останал да живее в спомените си. Тя настоява за настоящето. Един бивш телевизионен водещ и една млада актриса се срещат не защото са готови, а защото вече нямат накъде да бягат.

Между хаплив хумор, тишина и болезнено честни разговори посред нощ, двама напълно различни души откриват, че спасението понякога идва тихо – през тънката стена на съседния апартамент.

В ролите са Боряна Братоева и Петър Антонов – актьори с различна сценична енергия и силно присъствие, които превръщат контраста помежду си в двигател на действието. Монолозите им са интимни и концентрирани, редуващи тишина и смях в реакциите на публиката.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Текстът е на Яна Борисова - автор, който пише за малките размествания, след които нищо не остава същото. Режисьорът Димитър Коцев-Шошо изгражда спектакъла с усет и внимание към паузите, към иронията и към крехкия баланс между хумор и уязвимост.

Сценографията и костюмите на Елис Вели и музиката на Милен Кукошаров изграждат ненатрапчив, но категоричен свят, достатъчно реален, за да бъде разпознат, и да побере емоциите на героите.

"Място, наречено Другаде" е спектакъл за приятелството като форма на любов, за любовта като риск и за втория шанс, който никога не идва по същия начин.

Носител е на награди "Икар" 2023 и "Аскеер" 2023 за драматургия.

Всички предстоящи дати и билети можете да намерите ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Artvent Място, наречено Другаде
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес