Балет АРАБЕСК представя премиерата CROSSROADS/КРЪСТОПЪТИЩА на 19 и 20 март

Балет АРАБЕСК представя най-новата си премиера – Crossroads / Кръстопътища на 19 и 20 март 2026 г. от 19 ч. в Национален музикален театър "Стефан Македонски". Балет Арабеск събира в една вечер трима изразени и силни хореографски гласа - Пабло Джиролами, Фийби Джуит и Антония Докева, в мащабен танцов диалог за настоящето, паметта и избора.

Magpie Dorée – Пабло Джиролами

Magpie Dorée се движи през настоящето като през разпиляна светлина. Събира напрежения, желания и откази и ги превръща във въпрос: как живеем заедно днес?

В свят, в който принадлежността е нестабилна, да бъдеш назован преди да проговориш, белязан преди да избереш, оформя тяло, което наблюдава и се съпротивлява. Общността се създава чрез споделено присъствие. Свободата е решение да останеш. Спектакъл за разлома на настоящето и устойчивостта да бъдеш тук.

Don’t Worry, Baby – Фийби Джуит

Под неоновото "Come in, we’re open" стоим между миналото и бъдещето - непрекъснато включени, почти слети със системата.

Не се тревожи.

Но какво означава това в свят, в който мисълта за замяна виси като яркочервен предупредителен знак? Кога крехката човечност рискува да бъде захвърлена като боклук край пътя?

Творба за уязвимостта като сила и за живото тяло като територия на незаменимост.

Герман – Антония Докева

Емблематично произведение в репертоара на Арабеск от 2002 година. Сценичен ритуал, в който архетипната памет и съвременният танцов език се срещат с дълбока емоционална плътност и силно въздействаща образност.

Вечерта е реализирана от впечатляващ творчески екип:

Музика: Мартина Стефанова - въздействаща, атмосферна и драматургично изградена партитура.

Сценография: Адрияна Найденова – ярка, концептуално силна и разпознаваема визуална среда.

Костюми: Адрияна Найденова и Васил Докев (Герман) – характер, стил и сценична идентичност.

Репетитори: Олеся Пантикина и Теодора Стефанова.

Изключителните танцьори на Балет Арабеск са тези, които със своята енергия, техника, артистично превъплъщение и безкомпромисен професионализъм превръщат всяка пиеса и всяка творческа идея в мощно и дълбоко емоционално сценично преживяване.

Crossroads / Кръстопътища — три посоки. Една сцена. Една вечер, която се преживява.

Билети можете да откриете онлайн на EPAYGO.

Спектакълът е финансиран от Столична община – Програма Култура.

