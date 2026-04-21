Предстои Световен театър в София 2026

Платформата Световен театър в София 2026 навършва 20 години с атрактивна програма и първо гостуване в България на спектакъл от знаменития гръцки режисьор Теодорос Терзопулос. През юни и юли София отново ще бъде сцена на големия международен театър. Платформата Световен театър в София отбелязва своето 20-o издание с програма, която среща българската публика с шест ярки заглавия от съвременната европейска и световна сцена — четири гостуващи спектакъла на живо, която от години отваря достъп до значими спектакли от водещи театрални институции по света. Платформата е част от Културния календар на Столична община за 2026 година и продължава последователната си мисия да поставя София в диалог с едни от най-силните художествени процеси на международната сцена.

Изданието се открива на 9 юни в Театър "Българска армия" с шекспировата класика "Бурята" под режисурата на Виктор Бодо — един от най-разпознаваемите и дръзки театрални творци на съвременната сцена и носител на европейската награда "Нови театрални реалности" 2016. Отличена с награда UNITER за светлинен дизайн, постановката представлява модерна, динамична, хумористична и пищна интерпретация на класическата Шекспирова приказка, в която част от актьорите са и музиканти. Театър и вълшебства се сплитат в сложна метафора за властта, а островът на Просперо е пространство, в което властват илюзиите.

Постановката е продукция на театър "Арон Тамаши" от Сфънту Георге — професионален държавен театър на унгарското малцинство в Румъния, основан през 1948 г. и носещ името на писателя Арон Тамаши (1897–1966), автор от унгарски произход, роден в Румъния, създал романи, разкази и драматургични текстове. Спектакълът предлага силно визуален, аналитичен и многопластов прочит на една от най-сложните Шекспирови пиеси, в която въпросът за режисирането на света се оказва и въпрос за границите на господството.

На 11 юни в РЦСИ "Топлоцентрала" програмата продължава с "Илюзии" от Иван Вирипаев в режисура на Галин Стоев — едно от най-разпознаваемите български имена в международния театрален контекст. В този едновременно нежен и безмилостен текст любовта се разкрива като територия на закъснели истини, самозаблуди. Историята на две възрастни двойки, които вярват, че са изживели живота си в близост и преданост, постепенно се превръща във фино драматургично изследване на това колко крехки са представите ни за другия и за самите нас.

Постановката продължава дългогодишния творчески диалог на Галин Стоев с драматургията на Вирипаев, преминал през забележителни постановки като "Археология на сънуването", "Кислород", "Битие 2", "Танцът Делхи", "Непоносимо дълги прегръдки".

Ян Микулашек, един от най-награждаваните съвременни чешки режисьори, се завръща в Театър "Хуса на провазку" в Бърно с модерен мултимедиен и безмилостно ироничен портрет на Карл Маркс и неговото семейство. Неговата постановка "Сага за семейство Маркс", която гостува в Сатиричния театър "Алеко Константинов" на 16 юни, е свободна сценична адаптация на едноименния роман от испанския писател Хуан Гойтисоло. В нея режисьорът съчетава оригиналния текст със своето личното възприятие към противоречивата фигура на Карл Маркс.

Подобно на романа, постановката смесва минало и настояще. С хумор, ирония и оригинален театрален език, спектакълът разглежда сложната фигура на Карл Маркс като индивидуална човешка фигура, чиито идеи повлияват върху съдбите на милиони. Гостуването на "Сага за семейство Маркс" се осъществява с подкрепата на Чешки център София.

Финален акцент в програмата на живо е италианската продукция на Емилия Романя Театро Фондационе по класическата пиеса на абсурда на Самюъл Бекет "В очакване на Годо" под режисурата на знаменития гръцки режисьор Теодорос Терзопулос на голямата сцена на Народен театър "Иван Вазов" на 7 юли. Носител на множество международни награди, Терзопулос е основател и председател на един от най-престижните световни театрални фестивали - Театралната олимпиада. Неговата новаторска постановка на "Вакханки" от Еврипид през 1986 г. радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. Той изгражда оригинална театрална естетика, белязана от елементи на физически театър и антропологичен интерес към ритуалните практики. Гостуването на "В очакване на Годо" ще бъде първо показване на живо в България на постановка на големия режисьор и се осъществява в сътрудничество с Италиански културен институт в София.

Програмата на Световен театър в София включва и една специална прожекция на 22 юни - "Ревизор" от Гогол, на големия театрален визионер Юрий Бутусов (1961–2025), който се нарежда сред най-ярките и световно признати руски театрални режисьори, многократен лауреат на "Златна маска". След 2022 г. той продължава своята театрална кариера в Европа до трагичната си смърт в Созопол през август 2025 г. Зрелищната постановка е с участието на знаменития актьор Константин Райкин в ролята на Хлестаков.

Всички спектакли са със субтитри на български и английски език. Билетите са в продажба чрез касите и електронните системи на приемащите сцени.

Световен театър в София е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 и се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, Чешки център в София, Италианския културен институт.

