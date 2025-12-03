Войната в Украйна:

Пълно мълчание: Желязков без изказване преди заседанието на правителството

В сряда правителството провежда своето редовното заседание, потвърдиха от пресслужбата на кабинета. Изявление на министър-председателя Росен Желязков в началото на заседанието нямаше - от протоколните кадри, разпространени от пресслужбата, се вижда как той не произнася нито дума.

Иначе правителството се очаква да разгледа програма за финансиране на младежките центрове в България (2026-2028). В дневния ред е национална програма "Избирам да следвам в България", както и проект на решение за определяне на Министерството на културата за Управляващ орган за провеждане на конкурса за избор на български град за "Европейска столица на културата" през 2032 година.

Министрите предстои да обсъдят проект на решение за освобождаване и за определяне на заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране. Кабинетът се очаква да утвърди Списък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2025/2026 г., както и Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2025/2026 година.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
