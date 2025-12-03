След ареста заради потенциална злоупотреба с еврофондове: Бившият "външен министър" на ЕС вече е на свобода

Бившият върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, която беше задържана в Белгия, вече е освободена след разпит. Заедно с нея са били освободени и задържаният по-рано бивш генерален секретар на Европейската служба за външна дейност - италианският дипломат Стефано Саннино, и Чезаре Зегрети, директор на офис в Колежа на Европа (престижно училище на ЕС за дипломати и държавни служители).

Скандал с финансиране на млади европейски дипломати

И тримата са замесени в предполагаем скандал, свързан с финансирането на млади европейски дипломати. Освободени са, защото полицията счита, че нямат намерение да се укрият. За решението на белгийската федерална полиция съобщи италианският държавен телевизионен канал Rai News, позовавайки се на Европейската прокуратура.

На 2 декември белгийските власти проведоха претърсвания в сградата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни домове. В резултат на това Могерини беше задържана в рамките на разследване за възможна злоупотреба с еврофондове.

Снимка: eu2018bg.bg

Разследването е свързано с финансирането на Колежа на Европа, т.е. Университета на Брюж. Според разследващите - през 2021 г. служители на Европейската служба за външна дейност може да са информирали предварително представители на колежа за критериите за подбор за десетмесечна програма за обучение на млади дипломати. Впоследствие колежът е получил финансиране в размер на 654 000 евро.

Федерика Могерини беше върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 2014 до 2019 г., като на поста я наследиха Жозеп Борел и Кая Калас. От 2020 г. Могерини е ректор на Колежа на Европа.