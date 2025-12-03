Любопитно:

Божинов призова: Вярвам, че много от нас, ако дарят дори само 1 лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем!

03 декември 2025, 10:45 часа 394 прочитания 0 коментара
Бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити и Левски Валери Божинов подкрепи легендата на българския футбол Любослав Пенев в битката му с коварната болест. Както е известно, Ел Голеадор е бил диагностициран с рак на бъбрека и в момента се намира в болница в Германия, където се лекува. Веднага след новината за борбата на Пенев с болестта бе открита дарителска сметка, в която всеки желаещ може да внесе пари и да помогне на бившия голмайстор.

Божинов призова хората да даряват в подкрепа на Ел Голеадор

Валери Божинов призова хората да даряват в подкрепа на Любо Пенев. Той е категоричен, че всеки лев от помощ за Ел Голеадор и семейството му. Божинов сподели, че вярва в доброто и че хората ще се отзоват в най-тежкия момент в живота на Пенев. Бившият нападател също така публикува и дарителската сметка, която е отворена от съпругата на Ел Голеадор – Кристина.

Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят...

Posted by Valeri Bojinov on Tuesday, December 2, 2025

„Благодаря на всички предварително“

„Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев“, написа Валери Божинов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Любослав Пенев Валери Божинов
