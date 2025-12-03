Спорт:

Държавата раздава на общините лични предпазни средства

03 декември 2025, 11:01 часа 319 прочитания 0 коментара
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави на 57 общини в страната лични предпазни средства. Това сочи решение на Министерския съвет за предоставяне на освободени държавни резерви.

Защитни очила, защитни облекла, шлемове, калцуни и различни видове маски ще получат местните власти като част от безвъзмездната помощ.

Целта е тези лични предпазни средства да подпомогнат общините в подготовката им за предстоящия грипен сезон, както и при възникване на епидемични и други здравни рискове.

Те са от ключово значение за осигуряване на защита на служители и ползватели на социални, здравни, образователни и административни услуги на местно ниво.

Раздава се освободен държавен резерв

Личните предпазни средства са част ще бъдат предоставени под формата на "освободени държавни резерви" – материални активи, които са били част от стратегическите запаси на държавата и чиито срок на съхранение позволява безопасното им използване.

Източник: БГНЕС

Качеството на предпазните средства е гарантирано с провеждани регулярно специални проверки. По закон при нужда те могат да бъдат предоставени за на населението и институциите.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" поема изцяло разходите за опаковане и транспортиране на материалите.

Освободените държавни резерви ще бъдат предадени на съответните общини, които според потребностите на местно ниво ще организират разпределението им към структури и групи от населението.

Предстоящото предоставяне на помощта е резултат от ефективното сътрудничество между ДА ДРВВЗ и Националното сдружение на общините в Република България.

Десислава Любомирова
Общини Резерв лични предпазни средства грипен сезон
