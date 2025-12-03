Спорт:

За първи път в историята Украйна влезе в топ 100 на най-големите производители на оръжие

03 декември 2025, 10:57 часа 110 прочитания 0 коментара
За първи път в историята Украйна влезе в топ 100 на най-големите производители на оръжие

За първи път в историята си Украйна е включена в класацията на SIPRI като производител на оръжие. Рейтингът се изготвя от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) на база международно признати годишни доклади и статистически таблици. Те се използват като най-авторитетния източник в света по теми, свързани с военни разходи, оръжейни сделки и въоръжени конфликти. В класацията вече е намерило място акционерно дружество "Украинска отбранителна промишленост" ("Укроборонпром"), което се класира на 52-ро място сред 100-те най-големи производители на оръжие в света. Данните обяви главният изпълнителен директор на компанията Герман Сметанин в телеграм канала си.

Към края на 2024 г. "Укроборонпром" е имал приходи от 3 милиарда долара, което го поставя на шесто място в класацията в света въз основа на темпа на растеж (41% спрямо 2023 г.) и на четвърто място в Европа.

100-те най-големи компании в света са спечелили 679 милиарда долара от продажби на оръжие през 2024 г. Ръстът се дължи предимно на Съединените щати и Европа. Единствената регионална група, която е отбелязала спад, е Азия, главно поради спад в приходите от оръжие в Китай, добавя Сметанин.

Още: Зеленски: Имаме излишък от оръжия, започваме износ. Но няма да се занимаваме с благотворителност

Лидери в класацията:

  • Lockheed Martin (САЩ) – 64,6 милиарда долара (+3,2%); 
  • RTX Corporation (САЩ) – 43,6 милиарда долара (+4,1%); 
  •  Northrop Grumman (САЩ) – 37,8 милиарда долара (+3,3%); 
  •  BAE Systems (Великобритания) – 33,7 милиарда долара (+6,9%); 
  • General Dynamics (САЩ) – 33,6 милиарда долара (+8,1%)

"Укроборонпром" или предприятията, които са част от акционерното дружество, имат активни партньорства с почти всяка от тези компании.

Европейските производители

Европейските производители на оръжие са отбелязала ръст с 13%. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

● Rheinmetall (Германия): +47%; 

● BAE Systems (Великобритания): +6,9%; 

● Czechoslovak Group (Чехия): рекордните +193% (половината от приходите са производство за Украйна); 

● Diehl (Германия): +53%.

"На този фон, 41%-ното увеличение на Украйна е наравно с европейските страни, въпреки факта, че никоя от тях не работи в толкова трудни условия", отбеляза ръководителят на "Укроборонпром".

Още: Износ на украински оръжия: Зеленски открива първите офиси в Берлин и Копенхаген. Следват САЩ и други страни

Лидери по темп на растеж в света

1. Czechoslovak Group (Чехия) – +193%; 

2. SpaceX (САЩ) – +103%; 

3. Mitsubishi Electric (Япония) – +87%; 

4. Diehl (Германия) – +53%; 

5. Rheinmetall – (Германия) – +47%; 

6. АД „UOP“ (Украйна) – +41%.

В класацията са включени и две руски компании, чиито приходи са се увеличили с 23% през 2024 г. Докладът отчита високи обеми на производство на боеприпаси, артилерия, бронирани машини и ракети на тези руски компании, въпреки санкциите и недостига на вносни компоненти.

Още: Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

Като цяло 2024 г. е била рекордна година за световната отбранителна индустрия по отношение на приходите. Този растеж се дължи на повишеното търсене в различни региони на света, а за някои европейски компании войната на Русия срещу Украйна беше допълнителен фактор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна оръжия оръжейни компании оръжие война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес