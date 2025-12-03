За първи път в историята Украйна влезе в топ 100 на най-големите производители на оръжие

За първи път в историята си Украйна е включена в класацията на SIPRI като производител на оръжие. Рейтингът се изготвя от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) на база международно признати годишни доклади и статистически таблици. Те се използват като най-авторитетния източник в света по теми, свързани с военни разходи, оръжейни сделки и въоръжени конфликти. В класацията вече е намерило място акционерно дружество "Украинска отбранителна промишленост" ("Укроборонпром"), което се класира на 52-ро място сред 100-те най-големи производители на оръжие в света. Данните обяви главният изпълнителен директор на компанията Герман Сметанин в телеграм канала си.

Към края на 2024 г. "Укроборонпром" е имал приходи от 3 милиарда долара, което го поставя на шесто място в класацията в света въз основа на темпа на растеж (41% спрямо 2023 г.) и на четвърто място в Европа.

100-те най-големи компании в света са спечелили 679 милиарда долара от продажби на оръжие през 2024 г. Ръстът се дължи предимно на Съединените щати и Европа. Единствената регионална група, която е отбелязала спад, е Азия, главно поради спад в приходите от оръжие в Китай, добавя Сметанин.

Още: Зеленски: Имаме излишък от оръжия, започваме износ. Но няма да се занимаваме с благотворителност

Лидери в класацията:

Lockheed Martin (САЩ) – 64,6 милиарда долара (+3,2%);

RTX Corporation (САЩ) – 43,6 милиарда долара (+4,1%);

Northrop Grumman (САЩ) – 37,8 милиарда долара (+3,3%);

BAE Systems (Великобритания) – 33,7 милиарда долара (+6,9%);

General Dynamics (САЩ) – 33,6 милиарда долара (+8,1%)

"Укроборонпром" или предприятията, които са част от акционерното дружество, имат активни партньорства с почти всяка от тези компании.

Европейските производители

Европейските производители на оръжие са отбелязала ръст с 13%.

● Rheinmetall (Германия): +47%;

● BAE Systems (Великобритания): +6,9%;

● Czechoslovak Group (Чехия): рекордните +193% (половината от приходите са производство за Украйна);

● Diehl (Германия): +53%.

"На този фон, 41%-ното увеличение на Украйна е наравно с европейските страни, въпреки факта, че никоя от тях не работи в толкова трудни условия", отбеляза ръководителят на "Укроборонпром".

Още: Износ на украински оръжия: Зеленски открива първите офиси в Берлин и Копенхаген. Следват САЩ и други страни

Лидери по темп на растеж в света

1. Czechoslovak Group (Чехия) – +193%;

2. SpaceX (САЩ) – +103%;

3. Mitsubishi Electric (Япония) – +87%;

4. Diehl (Германия) – +53%;

5. Rheinmetall – (Германия) – +47%;

6. АД „UOP“ (Украйна) – +41%.

В класацията са включени и две руски компании, чиито приходи са се увеличили с 23% през 2024 г. Докладът отчита високи обеми на производство на боеприпаси, артилерия, бронирани машини и ракети на тези руски компании, въпреки санкциите и недостига на вносни компоненти.

Още: Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

Като цяло 2024 г. е била рекордна година за световната отбранителна индустрия по отношение на приходите. Този растеж се дължи на повишеното търсене в различни региони на света, а за някои европейски компании войната на Русия срещу Украйна беше допълнителен фактор.