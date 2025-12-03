"Дистанциране, прибиране": Борисов намекна за ново начало с Пеевски след протестите (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за дистанциране и прибиране, но и за връщане от начало със санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало". Всичко започна с журналистически въпрос дали има разногласия между него и Пеевски във връзка с оттеглянето на бюджета, като той отговори, че вчера и "ДПС - Ново начало" са били на Съвета за съвместно управление, където е взето решението за започване на бюджетната процедура отначало. Той обаче коментира и липсата им на съвместното изявление на упавляващите, като каза, че са се върнали към това, което е било в началото - правителство на малцинство, подкрепяно без постове на "Ново начало".

Има ли дистанциране между тях?

Попитан дали това е дистанциране, лидерът на ГЕРБ отговори: "Дистанциране, прибиране, както искате вие си го коментирайте. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения и след това министър-председателят слезе при вас и ги обяви", каза Борисов.

Това дистанциране идва на фона на протестите срещу бюджет 2026 г. и многобройните призиви за оставка на правителството и недоволството на протестиращите срещу Пеевски.

Пеевси също говори за управляваща тройка, а не четворка

Изглежда двамата са се разбрали за това, тъй като по-късно в контекста на протеста - Пеевски коментира пред медиите, че власт се взима или дава на избори.

"На избори подчертавам", каза Пеевски и уточни, че в момента има мандат, има управляваща тройка, което потвърди думите на Бориосов за правителство на малцинството с подкрепата на "ДПС - Ново начало". ОЩЕ: "Подгъзуваха ми и се навеждаха": Пеевски за Ивайло Мирчев и Христо Иванов (ВИДЕО)