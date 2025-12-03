Кой Уиткоф сте днес? Очебиен контраст в срещите му с Путин и с украинските преговарящи (ВИДЕО)

При посещението на Стив Уиткоф - специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - в Москва на 2 декември - журналистът от Financial Times Кристофър Милър забеляза поразителен контраст в настроението му. На срещата с украинските преговарящи в Маями той изглеждал така, сякаш е бил закаран там насила - необръснат, напрегнат, отчужден, без следа от усмивка и избягващ напълно зрителния контакт.

Стив Уиткоф в Русия е друг човек

Но в Москва, до диктатора Владимир Путин, с когото се срещна за пореден път тази година, Уиткоф се появи като съвсем друг човек - обръснат, отпуснат, усмихнат, с почти нежен поглед.

Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

Steve Witkoff sitting across from the Ukrainians in Miami: Unshaven and scruffy. Serious, avoiding eye contact and unsmiling.



Steve Witkoff sitting across from Putin: Grinning with teeth, clean shaven, attentive. He says he had a "beautiful walk" through Moscow, which he told… https://t.co/HJSSJYFntK — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 2, 2025

Милър цитира Уиткоф, който казва, че е имал „прекрасна разходка“ из столицата Москва и я нарича „величествена“.

Контрастът е толкова силен, че може да се обясни само по един начин - в Москва Уиткоф наистина е трябвало да направи добро впечатление. В Маями – точно обратното, добавя беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

😒😄 Which Witkoff are you today? The gloomy one for Ukraine or the smiling one for Putin?



Financial Times journalist Christopher Miller noticed a striking contrast in the mood of Trump’s envoy Witkoff. At the meeting with Ukrainians in Miami, he looked as if he’d been forced to… https://t.co/ilN4jA9MhH pic.twitter.com/X3guxj68VT — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Уиткоф е считан за лидера на проруското лоби в администрацията на Доналд Тръмп. Той е автор на плана от 28 точки за мир в Украйна, изработен наскоро заедно със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и под влиянието на Кремъл. Вече изтекоха аудиозаписи, доказващи тази връзка.

Междувременно стана ясно, че след Москва Уиткоф и Къшнър се прибират директно във Вашингтон и няма да се състои срещата им с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел.

Още: Отменено в последния момент: Зеленски няма да се среща с Уиткоф