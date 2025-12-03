Войната в Украйна:

Кой Уиткоф сте днес? Очебиен контраст в срещите му с Путин и с украинските преговарящи (ВИДЕО)

03 декември 2025, 11:13 часа 560 прочитания 0 коментара
При посещението на Стив Уиткоф - специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - в Москва на 2 декември - журналистът от Financial Times Кристофър Милър забеляза поразителен контраст в настроението му. На срещата с украинските преговарящи в Маями той изглеждал така, сякаш е бил закаран там насила - необръснат, напрегнат, отчужден, без следа от усмивка и избягващ напълно зрителния контакт.

Стив Уиткоф в Русия е друг човек

Но в Москва, до диктатора Владимир Путин, с когото се срещна за пореден път тази година, Уиткоф се появи като съвсем друг човек - обръснат, отпуснат, усмихнат, с почти нежен поглед.

Милър цитира Уиткоф, който казва, че е имал „прекрасна разходка“ из столицата Москва и я нарича „величествена“.

Контрастът е толкова силен, че може да се обясни само по един начин - в Москва Уиткоф наистина е трябвало да направи добро впечатление. В Маями – точно обратното, добавя беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Уиткоф е считан за лидера на проруското лоби в администрацията на Доналд Тръмп. Той е автор на плана от 28 точки за мир в Украйна, изработен наскоро заедно със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и под влиянието на Кремъл. Вече изтекоха аудиозаписи, доказващи тази връзка.

Междувременно стана ясно, че след Москва Уиткоф и Къшнър се прибират директно във Вашингтон и няма да се състои срещата им с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Владимир Путин САЩ война Украйна Стив Уиткоф
