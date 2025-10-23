Български научен пробив: ИИ учи роботи да разбират заповеди и да управляват други роботи

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" обяви официално за завършен фундаментален ИИ (AI - изкуствен интелект) модел, който "научава" роботите да разбират пространството в 3D формат - нещо безпрецедентно.

Моделът представлява еквивалент на езиковите модели от типа GPT (например BgGPT, ChatGPT и др.), но в света на роботиката. Това означава, че робот е способен да разбира човешки инструкции и да управлява различни роботи, изпълняващи разнообразни задачи в различни условия и среди. Най-важното в модела е именно 3D - това е пространствено разбиране, извън визуализация. Пример в случая - проведено е обучение на робот и за възприемане на разстояния между обекти.

SPEAR-1 е с отворен код и универсален, което го прави основа за бъдещи изследвания и приложения в сферата на изкуствения интелект и автономните системи. Новината заема водещо място в редица световни издания, като се прогнозира, че това може да доведе сериозни размествания в световен мащаб. До момента толкова прецизни модели за роботика са разработвани само от мултимилиардни компании, много от които пазят своето ноу-хау в тайна.

Зад проекта стои екипът на INSAIT в състав: Николай Николов, Джулиано Албанезе, Сомбит Дей, Александър Янев, проф. Люк Ван Гуул, д-р Ян-Нико Цех и д-р Данда Паудел.

