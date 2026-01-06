Цифровото евро стартира безпилотно още догодина

Още догодина се очаква да започне безпилотното въвеждане на цифровото евро - първа практическа стъпка към създаването на европейска дигитална валута, която да допълни парите в брой. Според управителя на "Банк дьо Франс" и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало този процес е ключов за запазването на икономическия суверенитет на Европа в условията на все по-дигитален свят.

По думите му еврото, въведено преди повече от четвърт век, е най-значимата стъпка на Европейския съюз към финансова независимост и стабилност. Валутата се ползва с високо обществено доверие и подкрепата на над 80% от европейските граждани. Въпреки това, този успех може да бъде поставен под въпрос, ако Европа не успее да гарантира, че парите на централната банка ще имат водеща роля и в цифровото пространство.

По време на конференция в Париж Вилроа дьо Гало подчерта, че Европейската централна банка и националните централни банки от еврозоната вече работят активно по проект за цифрово евро, предназначено за масова употреба, предава Франс прес. Идеята е да се създаде своеобразна "дигитална банкнота", която да пренесе основните характеристики на парите в брой в онлайн среда, без да се жертват стабилността и доверието в паричната система.

Регулаторната рамка за цифровото евро беше предложена от Европейската комисия през юни 2023 година. Оттогава проектът напредна значително, като миналия месец Съветът на Европейския съюз даде единодушна политическа подкрепа, припомня БТА.

Според договорените принципи, цифровото евро ще може да се използва както онлайн, така и офлайн, включително и без интернет връзка. Особен акцент се поставя върху защитата на личните данни и поверителността на плащанията.

Снимка: iStock

Предвижда се и въвеждането на ограничения върху сумата цифрово евро, която гражданите ще могат да държат в своите дигитални портфейли, с цел да се запази стабилността на банковата система. В същото време е ясно разписан и механизмът, по който банките и другите доставчици на платежни услуги ще бъдат компенсирани за участието си в новата система.

В преходен период от поне пет години таксите между банките и тези, които търговците плащат за обработка на плащания, ще бъдат ограничени до равнища, съпоставими с настоящите електронни разплащания - около нула цяло и двадесет процента от стойността на трансакцията. След изтичането на този период таваните ще се определят на база реалните разходи, свързани с функционирането на цифровото евро.

Очаква се Европейският парламент да гласува законодателния пакет през май. След това ще последва пилотна фаза, а ако тестовете са успешни, цифровото евро може да бъде въведено за масово ползване в края на това десетилетие. Според Вилроа дьо Гало залогът е ясен - без собствена дигитална валута Европа рискува да отстъпи ключови позиции в глобалната финансова система.

