Войната в Украйна:

Дрон-убиец на комари, въоръжен с ножове: В САЩ представиха машината (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 07:10 часа 269 прочитания 0 коментара
Дрон-убиец на комари, въоръжен с ножове: В САЩ представиха машината (ВИДЕО)

Американски разработчици представиха мини-дрон, способен да убива комари - уникална нова технология. Става въпрос за много малък безпилотен летателен апарат на име Tornyol, който избива комарите.

Как става това - дронът патрулира автономно в предварително определена зона и елиминира малките кръвопийци, след като ги засече - с въртящите се остриета. Устройството с размерите на длан е снабдено със сензори, които откриват насекомите по звук и движение, след което буквално ги разрязва във въздуха.

Потребителите просто задават зона за патрулиране в приложението и дронът започва своя лов, връщайки се към докинг станцията, след като мисията е завършена.

Още: Климатичните промени доведоха до нашествие на комари в Исландия

Цената е малко над 1000 долара, а разработчиците казват, че Tornyol може да се превърне в "най-добрия ви летен приятел във вилата".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Разработката не е изненада предвид невероятния бум в развитието на дрон технологиите, особено след като руският диктатор Владимир Путин реши да нападне Украйна преди вече близо 4 години.

Още: Комарите са привлечени от любителите на бирата и секса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Комари дрон Tornyol мини дрон
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес