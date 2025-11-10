Дрон-убиец на комари, въоръжен с ножове: В САЩ представиха машината (ВИДЕО)

Американски разработчици представиха мини-дрон, способен да убива комари - уникална нова технология. Става въпрос за много малък безпилотен летателен апарат на име Tornyol, който избива комарите.

Как става това - дронът патрулира автономно в предварително определена зона и елиминира малките кръвопийци, след като ги засече - с въртящите се остриета. Устройството с размерите на длан е снабдено със сензори, които откриват насекомите по звук и движение, след което буквално ги разрязва във въздуха.

Потребителите просто задават зона за патрулиране в приложението и дронът започва своя лов, връщайки се към докинг станцията, след като мисията е завършена.

Цената е малко над 1000 долара, а разработчиците казват, че Tornyol може да се превърне в "най-добрия ви летен приятел във вилата".

Разработката не е изненада предвид невероятния бум в развитието на дрон технологиите, особено след като руският диктатор Владимир Путин реши да нападне Украйна преди вече близо 4 години.

