Издирват непълнолетен мигрант, изчезнал в Егейско море

Гръцката брегова охрана издирва в Егейско море изчезнал човек. Става въпрос за мигрант, за когото се смята, че е непълнолетен. Информацията предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на гръцката брегова охрана. Акцията се случва след като бреговата охрана спаси мигранти два отделни инцидента в Егейско море през коледния ден, пише още гръцкото издание. Спасените мигранти са общо 52-ма души.

Подробности за инцидентите

Властите откриха и спасиха 13 чуждестранни граждани, достигнали малкия остров Фармакониси в източната част на Егейско море, но съобщиха, че един млад мигрант е изчезнал от групата. Два кораба на бреговата охрана и хеликоптер на военновъздушните сили претърсваха района.

Други 39 мигранти са открити на лодка в морето на 44 морски мили южно от Кали Лименес, Крит, и са транспортирани безопасно до пристанището на града.

Мигрантският поток

През последната година се наблюдава рязко увеличение на мигрантските лодки, идващи основно от Либия, които се насочват към Крит, Гавдос и Хриси – трите егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие. Често има случаи на преобърнали се лодки и на удавени мигранти по това трасе. Междувременно в свое участие в БНТ преди празниците шефът на "Гранична полиция" обяви, че мигрантският поток се е преместил към границата с Гърция. ОЩЕ: Стотици мигранти бяха спасени край Гавдос