25 декември 2025, 14:47 часа 171 прочитания 0 коментара
Масови арести в Истанбул: Терористи планирали атаки за Нова година (ВИДЕО)

Турските власти са прекъснали планирани атаки по време на коледните и новогодишните събития, като са арестували 115 заподозрени членове на така наречената групировка „Ислямска държава“, съобщи BBC. Масови акции са извършени на 124 адреса в Истанбул, съобщи главният прокурор на града, като са иззети огнестрелни оръжия, боеприпаси и „организационни документи“. Властите заявиха, че поддръжници на ИДИЛ активно са планирали атаки в цяла Турция тази седмица, особено срещу немюсюлмани.

Продължават усилията за издирване на още 22-ма запозодрени, се казва в официално изявление. Прокуратурата заяви, че заподозрените са били във връзка с оперативни лица на ИДИЛ извън Турция.

 

Наскоро заловиха високопоставен терорист

Днешната акция идва само дни след като турското разузнаване залови високопоставен член на терористичната групировка ИДИЛ (ДАЕШ)  в региона на Афганистан и Пакистан.

Задържаният също е бил натоварен със задачата да извършва самоубийствени атаки от името на терористичната групировка. Заподозреният се е съгласил да извърши атаки, насочени срещу цивилни, живеещи в Афганистан, Пакистан, Турция и Европа, съобщиха още източници на Анадолската агенция. 

Лицето е играло активна роля в лагерите на "Ислямска държава" и с течение на времето се е издигнало до така наречената администраторска позиция. В резултат на разузнавателната работа на турските служби беше установено лицето е Мехмет Горен, с кодово име Яхя, т.нар. администратор. ОЩЕ: Трябвало да извърши атентат: Турското разузнаване залови високопоставен терорист (СНИМКА)

Деница Китанова
