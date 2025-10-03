Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти на българския волейбол са налични за всички клиенти на EON Видеотека. „Нова надежда“ разказва за хората, на които се възлага надеждата България отново да бъде световна волейболна сила – за трудностите по пътя, смяната на поколенията, волята и желанието за победа.

„Мечтай бързо!“ проследява личния път на Александър Николов, който още на 18-годишна възраст се превърна в ключова фигура в националния отбор и мечтаеше да върне страната ни на върха в битката за медали.

„След феноменалния успех на националния отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините, искахме да удължим тази емоция, като предоставим безплатно на всички клиенти на EON във всички тв пакети да се върнат към началото на този път. В двата документални филма – „Нова надежда“ и „Мечтай бързо!“ – зрителите ще проследят първите стъпки на днешния състав и предизвикателствата, които той преодолява по пътя към заветната цел. И двата филма са вече достъпни в EON Видеотека и ще бъдат излъчени и по филмовия ни канал VIVACOM Arena“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ на Vivacom.

Двете продукции показват страстта, отдадеността и безкомпромисния стремеж към върха зад всяка точка и победа. Те са част от собствената поредица документални филми „Звездите на бъдещето“ в EON Видеотека – поредица от вдъхновяващи разкази за най-обещаващите млади български спортисти, които разкриват не само професионалните им постижения, но и личните им истории.

„Нова надежда“ и „Мечтай бързо!“ ще бъдат излъчени специално по VIVACOM Arena този петък, 3 октомври, от 20:30 ч., с бързи повторения в събота от 17:30 ч. и в неделя от 12:00 ч.