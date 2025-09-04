Google и YouTube се сринаха часове след знакови съдебни решения

Най-популярната онлайн търсачка в света Google претърпя огромен срив - достъп до нея нямат куп потребители. Същото е положението и с YouTube - това е продукт от бранда на Google, чиято компания-майка е Alphabet. Данните от Downdetector сочат огромен пик на докладвани проблеми с платформите на Google малко след 10:00 часа българско време. Засега няма официално съобщение от Google в профилите на компанията в социалните мрежи.

Иначе фондовата борса в Ню Йорк закри последната си до момента сесия с ръстове. Технологично ориентираният индекс Nasdaq се увеличи с 1,02%, а широкият индекс S&P 500 прибави 0,51%. Само Dow Jones остана близо до равновесие (-0,06%). Това се случи след съдебно решение в полза на Google.

Какво е решението - Alphabet не трябва да продава най-популярния си браузър Chrome, но ще трябва да сподели някои данни за търсенето си и други видове данни с конкурентите си, предаде USA Today. Това е безспорен успех за компанията, след като на предишната инстанция решението беше изцяло в неин ущърб. То гласеше, че Google налага монопол в онлайн рекламата. Министерството на правосъдието на САЩ и група щати съдиха Google с аргумент, че монополът му в рекламните технологии позволява на компанията да налага по-високи цени и да взема по-голяма част от всяка продажба - Още: Втори съдебен удар за Google - очертава се трус за рекламата онлайн

Очаквайте подробности!

