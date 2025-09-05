Войната в Украйна:

Защо Google “изгоря“ в България, Централна и Източна Европа: Възможни отговори

Проблемът беше по-скоро локален – около час и половина услугите на Google в района на Централна и Източна Европа не работеха. Имало е и доклади за спорадични случаи в Германия, САЩ, Армения и Азербайджан. Това заяви Любомир Тулев, експерт по киберсигурност. Особено голям е бил проблемът в Турция, защото буквално цялото правителство там е било парализирано в работата с бизнеса, тъй като ползва Google Workspace.

Защо се случи това? Според Тулев, изглежда е инцидент, свързан с наличността на информация. Или е пробив на конфиденциалност на информацията, или на интегритет на информацията, или на наличност на информацията. Изглежда е третото т.е. не изглежда, че е пробив – ако беше, някой щеше да се похвали, смята експертът по киберсигурност. Никой не се похвали в най-популярните форуми и в социални мрежи като Телеграм – а и ако беше, щеше да има глобален срив, смята специалистът. Той подчерта – нямаше проблем за потребителите да достъпят до сървърите на Google, грешката се появяваше в самите сървъри. Тулев каза, че е получил отговор от Google, но той е бил клиширан – работи се да се отстрани от проблема.

Тулев разказа и, че се е появила спекулация, че е срязан комуникационен кабел между България и Румъния. Но 24 часа след случилото се още няма официална позиция от Google. Експертът по киберсигурност наблегна на следното - изолиран инцидент, който не е решаващ за Google в глобално отношение.

