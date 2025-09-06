Италия на Гатузо се забавлява, Франция не прощава: Резултати от квалификациите за Мондиал 2026

Италия на Дженаро Гатузо даде сериозна заявка в първия си двубой! В дебюта на бившия полузащитник на Милан като селекционер "Скуадра Адзура" разгроми Естония с 5:0 в сблъсък от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. И петте попадения в Бергамо паднаха през второто полувреме. Мойс Кийн зададе тон в 58-ата минута. Джакомо Распадори и Матео Ретеги сложиха точка на спора, а в заключителните минути отново Ретеги и Алесандро Бастони оформиха крайния резултат. Селекцията на Гатузо, която е с мач по-малко, заема третото място в група I с шест точки. Първи е тимът на Норвегия с 12, следван от Израел с девет.

Италия и Франция не сгрешиха

В друга среща, която се проведе по същото време в Полша, Франция надви Украйна с 2:0. Майкъл Олисе откри резултата рано-рано, а до почивката "петлите" пропуснаха няколко добри шанса. През втората част украинците тъкмо погледнаха смело към вратата на Менян и създадоха хубави ситуации, но Килиан Мбапе уби интригата в 82-рата минута. Това бе първи мач от квалификационния цикъл за тима на Дидие Дешан.

⭐️🇫🇷 Kylian Mbappé scores his 4th goal in 4 games this new season for club and country…



…and reaches 51 goals for France, second best scorer ever same as Thierry Henry. pic.twitter.com/r1zQBClSjB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2025

Друг интересен резултат произлезе от двубоя на Хърватия с Фарьорските острови. Въпреки тоталния си превес "шахматистите" надвиха непретенциозния си противник само с 1:0. Единственото попадение в срещата бе дело на Андрей Крамарич, който в 31-вата минута засече с глава центриране на Анте Будимир.

Резултати от световните квалификации

Украйна 0 - 2 Франция

Молдова 0 - 4 Израел

Словения 2 - 2 Швеция

Гърция 5 - 1 Беларус

Исландия 5 - 0 Азербайджан

Фарьорски острови 0 - 1 Хърватия

Швейцария 4 - 0 Косово

Черна Гора 0 - 2 Чехия

Дания 0 - 0 Шотландия

Италия 5 - 0 Естония

