Възрастта си каза думата: Алкарас прегази Джокович и чака Синер на финала на US Open

06 септември 2025, 00:52 часа 590 прочитания 0 коментара
Световният номер 2 Карлос Алкарас постигна категоричен успех с 3:0 сета (6:4, 7:6, 6:2) над живата легенда Новак Джокович в двубой от полуфиналите на US Open. Срещата хумористично може да бъде описана с "ЕГН-то си каза думата", тъй като испанецът видимо бе по-свежият състезател. Ключова за изхода на срещата се оказа втората част, в която Ноле поведе с брейк, но допусна впоследствие да бъде пробит, а в тайбрека отстъпи.

Алкарас чака Синер

Карлитос, който гази наред в Щатите и все още не е загубил сет в надпреварата, очаква на финала победителя в срещата между лидера в ранглистата на ATP Яник Синер и Феликс Оже-Алиасим.

Иначе Алкарас осъществи брейк от втори опит още в първия гейм на сблъсъка. Впоследствие пропусна шанс за втори пробив, но стабилната му игра на сервис бе достатъчна да спечели сета с 6:4. Джокера отвърна в началото на втората част. Той показа друго лице и взе подаването на световния номер 2, за да поведе с 3:0 гейма. Алкарас обаче отговори в петия гейм с пробив.

Така се стигна до тайбрейк, изпълнен с много минибрейкове. Все пак Карлос Алкарас наложи волята си за 2:0 сета. Това на практика уби интригата, тъй като в третата част Джокович изглеждаше много изморен. Испанецът проби за 3:1, а след това не стъпи накриво. При 5:2 Карлитос стигна до още един пробив, след който си гарантира финал.

Джем Юмеров
