Малък самолет се разби край летище близо до Денвър, има загинали

06 септември 2025, 01:17 часа 365 прочитания 0 коментара
Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър. Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба. Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
