САЩ с нова идея: Предвиждат създаването на демилитаризирана зона между Русия и Украйна

Съединените щати обмислят създаването на демилитаризирана зона между Русия и Украйна. Предвижда се буферната зона да бъде наблюдавана от американски сателити и дронове, но сухопътните войски на терен да не са от страни на НАТО. Вместо това се обсъждат опции, те да са армии на държави като Саудитска Арабия и Бангладеш, пише NBC News.

Според плана, няма да бъдат разполагани американски войници в Украйна, а НАТО ще остане извън процеса, за да не се пресичат „червените линии“ на Кремъл. В същото време Киев трябва да подпише двустранни споразумения за сигурност с партньори извън рамките на член 5 на НАТО.

Пречки пред идеята

Според изданието, основно предизвикателство е определянето на това какво би се считало за руско нарушение и какъв трябва да бъде отговорът. Друга част от преговорите засяга Черно море, където Турция ще бъде отговорна за осигуряването на свободно преминаване на кораби. Според NBC процесът се ръководи от председателя на Съвета на началник-щабовете Дан Кийн, който вече е представил на Тръмп четири варианта за споразумения за сигурност, включително пакет от 100 милиарда долара за покупки на украинско въоръжение и съвместно развитие.

Засега планът остава само на хартия: той не може да продължи напред без одобрението на Путин, Зеленски и ключови държави. Москва вече предупреди, че присъствието на каквито и да било чуждестранни войски в Украйна ще бъде третирано като „легитимна цел“.

